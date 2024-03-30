Янник Синнер: «Медведев сделал меня лучше как игрока. Не так важна статистика личных встреч – важно то, как ты воспринимаешь поражения и делаешь выводы»

Янник Синнер высказался о соперничестве с Даниилом Медведевым.

– 11 месяцев назад Даниил вел у вас 6:0. Сейчас счет 6:5 по-прежнему в пользу Даниила, но вы выиграли пять матчей подряд. Очевидно, что-то изменилось, что-то в вашей подготовке к матчам против него принесло плоды. Расскажите, как вы работали, чтобы конкурировать с ним и начать регулярно побеждать.

– Интересно понаблюдать, что произойдет в будущем, какие он внесет коррективы, что я должен четко себе представлять.

Но, безусловно, он сделал меня лучше как игрока. Например, в Пекине, я начал играть серв-энд-воллей. Потом в Вене попробовал то же самое, но уже не сработало.

Поэтому здесь [в Майами] я должен был быть очень внимателен к деталям, но такие соперники делают тебя лучше. Иногда не так важна статистика личных встреч – важно то, как ты воспринимаешь поражения и делаешь выводы.

Вот что я стараюсь делать в последние годы в матчах не только с ним, но и с другими соперниками, и это помогает мне стать лучше.

Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах