Янник Синнер: «Медведев сделал меня лучше как игрока. Не так важна статистика личных встреч – важно то, как ты воспринимаешь поражения и делаешь выводы»
Янник Синнер высказался о соперничестве с Даниилом Медведевым.
– 11 месяцев назад Даниил вел у вас 6:0. Сейчас счет 6:5 по-прежнему в пользу Даниила, но вы выиграли пять матчей подряд. Очевидно, что-то изменилось, что-то в вашей подготовке к матчам против него принесло плоды. Расскажите, как вы работали, чтобы конкурировать с ним и начать регулярно побеждать.
– Интересно понаблюдать, что произойдет в будущем, какие он внесет коррективы, что я должен четко себе представлять.
Но, безусловно, он сделал меня лучше как игрока. Например, в Пекине, я начал играть серв-энд-воллей. Потом в Вене попробовал то же самое, но уже не сработало.
Поэтому здесь [в Майами] я должен был быть очень внимателен к деталям, но такие соперники делают тебя лучше. Иногда не так важна статистика личных встреч – важно то, как ты воспринимаешь поражения и делаешь выводы.
Вот что я стараюсь делать в последние годы в матчах не только с ним, но и с другими соперниками, и это помогает мне стать лучше.
Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах
почему они тоже не научат чему-нибудь Медведева??
Нахрена только притащил Джоковича за уши к титулу на итоговом🤣 но даже тот поступок был благородным и может ему за это и воздается...
но кстати, да, после проигрыша Алькарасу год назад на ИУ он много начал экспериментировать и выходить из привычной зоны комфорта
Зато теперь более разнообразный. Да, с Новаком-Карлосом-Янником не получается, зато весь остальной тур гасит даже без подачи.
Я бы посмотрел, что Медведев 2019-21 стал бы делать без подачи)) А нынешний как-то пыхтит-пыхтит и выходит в свои полуфиналы-финалы))