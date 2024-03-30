Янник Синнер: «Медведев сделал меня лучше как игрока. Не так важна статистика личных встреч – важно то, как ты воспринимаешь поражения и делаешь выводы»

Теги ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер высказался о соперничестве с Даниилом Медведевым.

– 11 месяцев назад Даниил вел у вас 6:0. Сейчас счет 6:5 по-прежнему в пользу Даниила, но вы выиграли пять матчей подряд. Очевидно, что-то изменилось, что-то в вашей подготовке к матчам против него принесло плоды. Расскажите, как вы работали, чтобы конкурировать с ним и начать регулярно побеждать.

– Интересно понаблюдать, что произойдет в будущем, какие он внесет коррективы, что я должен четко себе представлять.

Но, безусловно, он сделал меня лучше как игрока. Например, в Пекине, я начал играть серв-энд-воллей. Потом в Вене попробовал то же самое, но уже не сработало.

Поэтому здесь [в Майами] я должен был быть очень внимателен к деталям, но такие соперники делают тебя лучше. Иногда не так важна статистика личных встреч – важно то, как ты воспринимаешь поражения и делаешь выводы.

Вот что я стараюсь делать в последние годы в матчах не только с ним, но и с другими соперниками, и это помогает мне стать лучше.

Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах

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16 комментариев
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почему все паразитируют на Медведеве??
почему они тоже не научат чему-нибудь Медведева??
+7
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+6
Ответ Россия будет свободной
почему все паразитируют на Медведеве?? почему они тоже не научат чему-нибудь Медведева??
Ну, к сетке стал выходить, фх прокачал. Поагрессивнеее стал иногда играть. Подачу иногда поближе стал принимать..
+5
-1
+4
Научиться обыгрывать крутого защитника - это всегда непростая задача
+2
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+2
Синнер по ходу будет самым спокойным и рассудительным теннисистом в истории. На корте вообще никаких эмоций, кроме сжатого кулачка, в интервью всегда всё чинно-благородно, максимально скромный. Он настоящий?)
Нахрена только притащил Джоковича за уши к титулу на итоговом🤣 но даже тот поступок был благородным и может ему за это и воздается...
+3
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+2
Ответ Антон Тимофеев
Ну, к сетке стал выходить, фх прокачал. Поагрессивнеее стал иногда играть. Подачу иногда поближе стал принимать..
мой пост был, конечно, полушутливый,

но кстати, да, после проигрыша Алькарасу год назад на ИУ он много начал экспериментировать и выходить из привычной зоны комфорта
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Ответ costa0545
Только разница в том, что Даня проиграл уже пятый матч подряд и лучше не стал, так что ему это противостояние, как то не на пользу пошло, так что это просто слова и не более, просто один в отличие от второго, стал прогрессировать, а другой стагнировать)))
Медвед не стагнирует. подача после операции не та но в плане разнообразия он растет, просто Карась и Синнер входят в свой прайм и растут намного быстрее, вот и все.
+2
0
+2
Ответ Россия будет свободной
мой пост был, конечно, полушутливый, но кстати, да, после проигрыша Алькарасу год назад на ИУ он много начал экспериментировать и выходить из привычной зоны комфорта
Ну так за Даниилом сейчас приятно стало смотреть. Длинных розыгрышей не так уж много стало. И, кстати, он в них стал чуть менее стабильный.
Зато теперь более разнообразный. Да, с Новаком-Карлосом-Янником не получается, зато весь остальной тур гасит даже без подачи.

Я бы посмотрел, что Медведев 2019-21 стал бы делать без подачи)) А нынешний как-то пыхтит-пыхтит и выходит в свои полуфиналы-финалы))
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Я не понимаю, он это все говорит чтобы Данька не особо сильно расстраивался после такого унижения в матче? Молодец Янник, добрый парень.
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Только разница в том, что Даня проиграл уже пятый матч подряд и лучше не стал, так что ему это противостояние, как то не на пользу пошло, так что это просто слова и не более, просто один в отличие от второго, стал прогрессировать, а другой стагнировать)))
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-2
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ни убавить, ни прибавить. Именно после Пекина 2023, стало ясно уже понятнее что на этом доминирование завершено и Синнер "попер"
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Ответ AFP1
Медвед не стагнирует. подача после операции не та но в плане разнообразия он растет, просто Карась и Синнер входят в свой прайм и растут намного быстрее, вот и все.
Согласен, да он вообще то очень хорошо с играл в Австралии и там приятно удивил, просто я так написал, видимо вчера на эмоциях, после того как Даня так разгромно проиграл и да Синнер и Алькарас в самом лучшем возрасте, когда они очень сильно прогрессируют, Даня тоже в том возрасте, по крайней мере очень здорово подавал и она кстати и помогла обыграть Джоковича на шлеме)))
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