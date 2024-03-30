Синнер о разгроме Медведева: «Он допустил много ошибок, которые обычно себе не позволяет»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Майами.

Он отдал россиянину три гейма в полуфинале (6:1, 6:2).

– Как ты думаешь, почему ты так доминировал?

– Не знаю. Сегодня прекрасно чувствовал себя на корте. Обычно, чем больше играю, тем лучше себя чувствую. Очень доволен сегодняшним выступлением.

Думаю, Даниил сегодня чувствовал себя не очень хорошо. Он допустил много ошибок, которые обычно себе не позволяет. Я просто воспользовался своим шансом.

Я ожидал очень тяжелого матча. Если бы он сделал брейк в первом сете или во втором, все было бы по-другому. На корте я чувствовал себя прекрасно. Посмотрим, что будет в финале.

Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах

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24 комментария
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Синнер очень приятный парень. Не звездит, не истерит, сбитые баннеры сам на место ставит, сам зонтик от дождя держит вместо болл-девочки. Признает, что это у Дани ничего не получилось, а не он сам так доминировал. Если уж придется смотреть на одно и то же лицо в теннисе много лет, то пусть этот, а не второй.
+37
-8
+29
Загадочный матч. Медведев явно не в себе
+30
-5
+25
Ответ Великий Алонсо
У Дани уже коленки и руки трясутся, когда на корт против Синнера выходит, жалко даже....
у великого алонсо уже коленки и руки трясутся, когда на спортсе выходит новость про Медведева, жалко даже)
+29
-6
+23
Ответ Elaine
Синнер очень приятный парень. Не звездит, не истерит, сбитые баннеры сам на место ставит, сам зонтик от дождя держит вместо болл-девочки. Признает, что это у Дани ничего не получилось, а не он сам так доминировал. Если уж придется смотреть на одно и то же лицо в теннисе много лет, то пусть этот, а не второй.
Чем Алькарас-то плох, я так и не пойму) Меня Карлос вообще не бесит ничем) он эмоциональный, немного смешной, играет разнообразно, да и тоже всегда достаточно адекватен в интервью.
+21
-1
+20
Даня посыпался практически сразу, во втором гейме. Сам сегодня все проиграл
+15
-2
+13
Я раньше думала, ну что же он такой унылый, этот Янник) а теперь считаю, что должна же быть противоположность Карлитосу, чтобы ярче противостояние было! Главное, что за теннис мужской в целом спокойно: люди культурные и воспитанные пришли в топы.
+13
-2
+11
Удачи в финале Грише!!!
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Кочнев
Медведеву нужно перестраивать игру, безусловно
Вот он сегодня и перестроил. На радость хейтерам.)))
+7
-1
+6
Медведев пытался сыграть очень агрессивно, но не хватало спокойствия в завершающих ударах - торопился...

Немного он не ожидал, что Синнер почти неберущиеся удары будет все возвращать... И начал пытаться как новичок ещё сильней и быстрей вколачивать...

Очень он поддавил на себя...

В последнем гейме спохватился, пытался перестроиться, отошёл назад, начал держать мяч и атаковать изподтишка, дозированно... Шансы появились, немного не уложил мяч в третьем розыгрыше у сетки, стало бы 0/40... Но в целом поздновато начал перестраивать игру...

На АО первые два сета он играл на каком-то чиле, а тут выдал перформанс невынужденных...

План был играть сверхагрессивно - пытался повторить первые две сета на АО, но похоже его реализации помешали эмоции, не хватило спокойствия и уверенности...

В следующем матче с Синнером психологически уже будет немного попроще отталкиваться от показанного дна...

Спокойно поразмыслит и надеюсь придет к золотой серединной игре против Синнера...
+5
0
+5
Да, сегодняшний матч, конечно, шок! И для Даниила, и для болельщиков. Не только счет игры пустой, была пустой и игра Даниила. Были ошибки просто необъяснимые. По-моему, на него уже всерьез психологически давит это преимущество Яника. Пытался как-то перестроить игру (даже на приеме ближе стоял вначале матча), в какой-то момент старался взвинтить темп, то это только вредило ему самому, суетился. А Яник... ну, что Яник — он молодец. Играл с холодной головой и практически безошибочно.
Надеюсь, финал будет интересным, хотя Григор играл непростые матчи и потратил немало сил.
+4
0
+4
Ответ Skip
Медведев пытался сыграть очень агрессивно, но не хватало спокойствия в завершающих ударах - торопился... Немного он не ожидал, что Синнер почти неберущиеся удары будет все возвращать... И начал пытаться как новичок ещё сильней и быстрей вколачивать... Очень он поддавил на себя... В последнем гейме спохватился, пытался перестроиться, отошёл назад, начал держать мяч и атаковать изподтишка, дозированно... Шансы появились, немного не уложил мяч в третьем розыгрыше у сетки, стало бы 0/40... Но в целом поздновато начал перестраивать игру... На АО первые два сета он играл на каком-то чиле, а тут выдал перформанс невынужденных... План был играть сверхагрессивно - пытался повторить первые две сета на АО, но похоже его реализации помешали эмоции, не хватило спокойствия и уверенности... В следующем матче с Синнером психологически уже будет немного попроще отталкиваться от показанного дна... Спокойно поразмыслит и надеюсь придет к золотой серединной игре против Синнера...
Как не смешно это звучит, но и фактор раннего матча тоже сыграл свою роль. Ну не может Даня разбудить своё тело утром, всегда очень долго раскачивается в перых запусках. А с таким соперником не пораскачиваешься.
Ну и "не в своих санях" ехать всегда труднее: агрессивное нападение - это не его игра.
+4
0
+4
это просто ананус. нервы сплошные. короче теннис не смотрю в ближайший месяц. окончательно переключаюсь на НХЛ
+3
0
+3
Ответ Elaine
Синнер очень приятный парень. Не звездит, не истерит, сбитые баннеры сам на место ставит, сам зонтик от дождя держит вместо болл-девочки. Признает, что это у Дани ничего не получилось, а не он сам так доминировал. Если уж придется смотреть на одно и то же лицо в теннисе много лет, то пусть этот, а не второй.
Пионер всем ребятам пример.
+4
-1
+3
Ответ Skip
Медведев пытался сыграть очень агрессивно, но не хватало спокойствия в завершающих ударах - торопился... Немного он не ожидал, что Синнер почти неберущиеся удары будет все возвращать... И начал пытаться как новичок ещё сильней и быстрей вколачивать... Очень он поддавил на себя... В последнем гейме спохватился, пытался перестроиться, отошёл назад, начал держать мяч и атаковать изподтишка, дозированно... Шансы появились, немного не уложил мяч в третьем розыгрыше у сетки, стало бы 0/40... Но в целом поздновато начал перестраивать игру... На АО первые два сета он играл на каком-то чиле, а тут выдал перформанс невынужденных... План был играть сверхагрессивно - пытался повторить первые две сета на АО, но похоже его реализации помешали эмоции, не хватило спокойствия и уверенности... В следующем матче с Синнером психологически уже будет немного попроще отталкиваться от показанного дна... Спокойно поразмыслит и надеюсь придет к золотой серединной игре против Синнера...
Как точно вы подметили, всегда такое замечал когда игроки выходили против бигов в их лучшие годы, играли в первом сете в сверхагрессивно, что приводило к невынужденным ошибкам и проигрывали начала матча и тока в конце старались вернутся к обычной манере игры, так что у Дани резко поменять и перестроить игру плохо получается против топов
+2
0
+2
Ответ Павел Павленко
это просто ананус. нервы сплошные. короче теннис не смотрю в ближайший месяц. окончательно переключаюсь на НХЛ
Если болеешь за Медведева - не смотри теннис до августа
+4
-2
+2
Ответ Павел Павленко
это просто ананус. нервы сплошные. короче теннис не смотрю в ближайший месяц. окончательно переключаюсь на НХЛ
удачи
+2
0
+2
Медведеву нужно перестраивать игру, безусловно
+5
-3
+2
Ответ Великий Алонсо
У Дани уже коленки и руки трясутся, когда на корт против Синнера выходит, жалко даже....
Противно слушать эти слова.
+4
-3
+1
сочувствую 2-ому финалисту, так же бездарно отлетит. надеюсь Зверев))
+2
-2
0
Cиньёр Синнёр идёт за 2й строчкой рейтинга.
Титул Майами это обеспечит.
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Ответ mr. Kadyrov
Если болеешь за Медведева - не смотри теннис до августа
наверно так и сделаю
0
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Если бы сделал обратный брейк, сколько можно об этом говорить, если он не может так сделать, он даже теперь проиграл без борьбы, в одну калитку, хотя бы раньше в упорной борьбе)))
+4
-4
0
brutality
+1
-1
0
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