Синнер о разгроме Медведева: «Он допустил много ошибок, которые обычно себе не позволяет»

Янник Синнер прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Майами.

Он отдал россиянину три гейма в полуфинале (6:1, 6:2).

– Как ты думаешь, почему ты так доминировал?

– Не знаю. Сегодня прекрасно чувствовал себя на корте. Обычно, чем больше играю, тем лучше себя чувствую. Очень доволен сегодняшним выступлением.

Думаю, Даниил сегодня чувствовал себя не очень хорошо. Он допустил много ошибок, которые обычно себе не позволяет. Я просто воспользовался своим шансом.

Я ожидал очень тяжелого матча. Если бы он сделал брейк в первом сете или во втором, все было бы по-другому. На корте я чувствовал себя прекрасно. Посмотрим, что будет в финале.

Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах