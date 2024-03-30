Синнер о разгроме Медведева: «Он допустил много ошибок, которые обычно себе не позволяет»
Янник Синнер прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Майами.
Он отдал россиянину три гейма в полуфинале (6:1, 6:2).
– Как ты думаешь, почему ты так доминировал?
– Не знаю. Сегодня прекрасно чувствовал себя на корте. Обычно, чем больше играю, тем лучше себя чувствую. Очень доволен сегодняшним выступлением.
Думаю, Даниил сегодня чувствовал себя не очень хорошо. Он допустил много ошибок, которые обычно себе не позволяет. Я просто воспользовался своим шансом.
Я ожидал очень тяжелого матча. Если бы он сделал брейк в первом сете или во втором, все было бы по-другому. На корте я чувствовал себя прекрасно. Посмотрим, что будет в финале.
Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах
Немного он не ожидал, что Синнер почти неберущиеся удары будет все возвращать... И начал пытаться как новичок ещё сильней и быстрей вколачивать...
Очень он поддавил на себя...
В последнем гейме спохватился, пытался перестроиться, отошёл назад, начал держать мяч и атаковать изподтишка, дозированно... Шансы появились, немного не уложил мяч в третьем розыгрыше у сетки, стало бы 0/40... Но в целом поздновато начал перестраивать игру...
На АО первые два сета он играл на каком-то чиле, а тут выдал перформанс невынужденных...
План был играть сверхагрессивно - пытался повторить первые две сета на АО, но похоже его реализации помешали эмоции, не хватило спокойствия и уверенности...
В следующем матче с Синнером психологически уже будет немного попроще отталкиваться от показанного дна...
Спокойно поразмыслит и надеюсь придет к золотой серединной игре против Синнера...
Надеюсь, финал будет интересным, хотя Григор играл непростые матчи и потратил немало сил.
Ну и "не в своих санях" ехать всегда труднее: агрессивное нападение - это не его игра.
Титул Майами это обеспечит.