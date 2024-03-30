Медведев о поражении от Синнера: «Проблема не в тактике, а в ее реализации: было слишком много ошибок, не хватало точности»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера в Майами.

В полуфинале он взял у итальянца всего три гейма.

– Вчера Карлос Алькарас сказал, что Григор Димитров провел против него безупречный матч, отдал ему должное, сказал, что тот был на кураже. Вы ощущаете то же самое после матча против Синнера?

– Янник уже какое-то время так играет. Не знаю, что он сам думает об этом матче, но я не уверен, что он играл намного лучше, чем раньше в этом году и в конце прошлого года. Он и так играл безупречно.

Он играл хорошо, а я – нет. Можно обсуждать часами, но в конечном счете я сыграл недостаточно хорошо, а он – наоборот и легко выиграл. Вот и вся история.

– Казалось, что вы на корте сам не свой.

– Условия немного отличались, но я не уверен, что ошибался из-за этого. Я планировал играть агрессивно, как в Австралии, немного агрессивнее, чем обычно, а это всегда риск.

Даже если отрабатываю это на тренировках, я привык играть в контратакующем стиле, но мне кажется, что против него этого может быть уже недостаточно, и именно поэтому у меня был другой план в Австралии, а счет в личке теперь немного хуже, чем пару месяцев назад.

В Австралии план сработал. А здесь я слишком много ошибался. Я был в полном порядке физически, и перед вторым сетом нужно было решить, вернуться к своему стилю или продолжать в том же духе. Потому что мы видели, как Алькарас играл против него в Индиан-Уэллс, 1:6, легкий первый сет. А потом Карлосу удалось перехватить инициативу, сыграть лучше и победить Янника.

Я подумал: я хочу попробовать сделать то же самое, но у меня не получилось. В тот раз я решил, скажем так, играть в свою игру. Но было уже поздно. Счет был 0:30, и отыграться с него нелегко. Да, конечно, я разочарован, но такова жизнь. И таков теннис.

– Он победил вас четыре раза подряд. Вы пробовали сменить тактику? Вы пару раз смотрели на свою ложу. Пробовали сделать что-то по-другому?

– Проблема не в тактике, которую я использовал в начале матча. Проблема в реализации: было слишком много ошибок, не хватало точности.

Конечно, после такого матча я спрашиваю себя, стоило ли изменить что-то раньше, но я продолжал делать то, что, как мне казалось, должно было сработать, и я хотел сыграть лучше, но у меня не получилось. Когда я поменял подход, было уже слишком поздно.

Так что нет, когда буду играть против него в следующий раз, я подумаю, как мне прибавить.

Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах

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16 комментариев
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В агрессии нужны спокойствие и уверенность, а не торопливость - вот этого не хватило...

На АО Медведев был на расслобоне, видно было, что кайфовал от нахождения в финале и игры...

Направление против Синнера в целом правильное, но с реализацией возникла большая проблема - немного другое было эмоциональное состояние - торопился...

ну, и плюс всё-таки не хватает классных дроп-шотов и безупречной игры у сетки, но видно, что и в этом направлении старается работать...
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Проблема в том, что против Карася с Синнером подача нужна обращца 2019-2021, чтобы и им играть не давать и самому выдыхать. Всё остальное вторично. Без той подачи никогда он в агрессии их не превзрйдёт и даже рядом не будет. А он всё пытается по привычке в какие-то игры разума играть. Симона за каким-то взял в команду, А нужен просто человек, который Медведеву старую подачу вернёт.
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Ответ Dmitry Aqf
В прошлом году тут Медведев играл по другому, пытался не переиграть в вышибалы, а играл длинно и неудобно, Синнер тогда много проиграл анфорсами. С тех пор и он играет надежнее, и Медведев решил играть по другому.
В прошлом году Синнер в финале мёртвый был абсолютно, там Медведеву надо было просто мяч через сетку перекидывать.
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