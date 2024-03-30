Медведев о поражении от Синнера: «Проблема не в тактике, а в ее реализации: было слишком много ошибок, не хватало точности»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера в Майами.

В полуфинале он взял у итальянца всего три гейма.

– Вчера Карлос Алькарас сказал, что Григор Димитров провел против него безупречный матч, отдал ему должное, сказал, что тот был на кураже. Вы ощущаете то же самое после матча против Синнера?

– Янник уже какое-то время так играет. Не знаю, что он сам думает об этом матче, но я не уверен, что он играл намного лучше, чем раньше в этом году и в конце прошлого года. Он и так играл безупречно.

Он играл хорошо, а я – нет. Можно обсуждать часами, но в конечном счете я сыграл недостаточно хорошо, а он – наоборот и легко выиграл. Вот и вся история.

– Казалось, что вы на корте сам не свой.

– Условия немного отличались, но я не уверен, что ошибался из-за этого. Я планировал играть агрессивно, как в Австралии, немного агрессивнее, чем обычно, а это всегда риск.

Даже если отрабатываю это на тренировках, я привык играть в контратакующем стиле, но мне кажется, что против него этого может быть уже недостаточно, и именно поэтому у меня был другой план в Австралии, а счет в личке теперь немного хуже, чем пару месяцев назад.

В Австралии план сработал. А здесь я слишком много ошибался. Я был в полном порядке физически, и перед вторым сетом нужно было решить, вернуться к своему стилю или продолжать в том же духе. Потому что мы видели, как Алькарас играл против него в Индиан-Уэллс, 1:6, легкий первый сет. А потом Карлосу удалось перехватить инициативу, сыграть лучше и победить Янника.

Я подумал: я хочу попробовать сделать то же самое, но у меня не получилось. В тот раз я решил, скажем так, играть в свою игру. Но было уже поздно. Счет был 0:30, и отыграться с него нелегко. Да, конечно, я разочарован, но такова жизнь. И таков теннис.

– Он победил вас четыре раза подряд. Вы пробовали сменить тактику? Вы пару раз смотрели на свою ложу. Пробовали сделать что-то по-другому?

– Проблема не в тактике, которую я использовал в начале матча. Проблема в реализации: было слишком много ошибок, не хватало точности.

Конечно, после такого матча я спрашиваю себя, стоило ли изменить что-то раньше, но я продолжал делать то, что, как мне казалось, должно было сработать, и я хотел сыграть лучше, но у меня не получилось. Когда я поменял подход, было уже слишком поздно.

Так что нет, когда буду играть против него в следующий раз, я подумаю, как мне прибавить.

Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах