Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах

Полуфинал Майами. Даниил Медведев против Янника Синнера. В 2023-м это был финал – и Медведев выиграл легко в двух сетах.

Но теперь все иначе – 6:1, 6:2 в пользу Синнера.

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Об этом матче много и не скажешь.

Синнер выиграл у Медведева уже пять матчей подряд. Он нашел все ключи против его обороны и задавливает его.

Медведев просто играет слишком плохо для нынешнего Синнера. Слишком пассивно, слишком много ошибок, слишком мало инициативы.

Что тут еще добавить?

Фото: East News /ELSA Getty Images via AFP; Gettyimages.ru /Elsa