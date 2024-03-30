Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах
Полуфинал Майами. Даниил Медведев против Янника Синнера. В 2023-м это был финал – и Медведев выиграл легко в двух сетах.
Но теперь все иначе – 6:1, 6:2 в пользу Синнера.
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Об этом матче много и не скажешь.
Синнер выиграл у Медведева уже пять матчей подряд. Он нашел все ключи против его обороны и задавливает его.
Медведев просто играет слишком плохо для нынешнего Синнера. Слишком пассивно, слишком много ошибок, слишком мало инициативы.
Что тут еще добавить?
Фото: East News/ELSA Getty Images via AFP; Gettyimages.ru/Elsa
Но и Медведев далёк от своих лучших кондиций
Вы просто слишком плохи для спортивного сайта. Слишком пассивны в освещении новостей, слишком много ошибок (фактических и орфографических), слишком мало мысли.
А как все изменилось...
Я постараюсь ещё короче)
https://youtube.com/shorts/LDycX11Rqqc?si=zRGnMbv6Z7ba4hT7
Sinner vs Medvedev
Много конечно ошибок сделал в матче. Первым инициативу не берет, не атакует.
Как многие пишут что Даниил сдал! Нет это мне кажется не правильно!Просто многие прибавили из 5 - топ игроков, а Даниил на месте топчется!