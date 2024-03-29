Янник Синнер: «Помню, что в ночь перед первым финалом «Мастерса» не мог уснуть, потел всю ночь»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер сравнил ощущения от первого выхода в финал в Майами и нынешнего. Три года назад итальянец уступил в матче за титул Хуберту Хуркачу.

– Можете ли вы сравнить свои ощущения от первого финала «Мастерса» и сейчас?

– Я был другим игроком, другим человеком… Иногда я вспоминаю, как это было. Я помню, что в ночь перед финалом не мог уснуть, потел всю ночь.
Сейчас я справился гораздо лучше. Я просто очень рад и счастлив сюда вернуться.

Надеюсь, я смогу показать хороший теннис в воскресенье. Для меня это важный турнир. Если смогу выиграть, будет хорошо. Если нет – у меня в копилке будет еще одна отличная попытка. Для меня это в любом случае невероятный опыт, – сказал Синнер в интервью на корте.

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7 комментариев
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С победой Янник и удачи в финале. Ты великолепный теннисист и хороший человек . Всех благ тебе👍👍👍
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Меняется теннис прям на наших глазах..
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Надо было Дане всё-таки подарить болельщикам ракетку ))
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Зато сегодня обыграл нашего Даню даже не вспотев.
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Яннику приходит опыт и взросление.Наверное наступает эра Синнера и Алькараса.Всё зависит от физики.
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хорошо что не новак так отлетел, а то было бы 1000 комментов за 30 минут
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Я что один умею спать и потеть одновременно?
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