Янник Синнер: «Помню, что в ночь перед первым финалом «Мастерса» не мог уснуть, потел всю ночь»

Янник Синнер сравнил ощущения от первого выхода в финал в Майами и нынешнего. Три года назад итальянец уступил в матче за титул Хуберту Хуркачу.

– Можете ли вы сравнить свои ощущения от первого финала «Мастерса» и сейчас?

– Я был другим игроком, другим человеком… Иногда я вспоминаю, как это было. Я помню, что в ночь перед финалом не мог уснуть, потел всю ночь.

Сейчас я справился гораздо лучше. Я просто очень рад и счастлив сюда вернуться.

Надеюсь, я смогу показать хороший теннис в воскресенье. Для меня это важный турнир. Если смогу выиграть, будет хорошо. Если нет – у меня в копилке будет еще одна отличная попытка. Для меня это в любом случае невероятный опыт, – сказал Синнер в интервью на корте.