Музетти на Кубке Дэвиса повторил празднование Шелтона

отпраздновал победу в парном матче Кубка Дэвиса, показав жест с телефонной трубкой.

На US Open этот жест использовал Бен Шелтон, а затем , выбивший американца в полуфинале.

Музетти и Лоренцо Сонего победили Томаса Барриоса и Алехандро Табило. Италия обыграла Чили с общим счетом 3:0.

Шелтон о том, что Джокович спародировал его празднование: «Подражание – самая искренняя форма лести»

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