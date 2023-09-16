Музетти на Кубке Дэвиса повторил празднование Шелтона

Теги Новак Джокович фото Кубок Дэвиса ATP Лоренцо Музетти Бен Шелтон Теннис

Лоренцо Музетти отпраздновал победу в парном матче Кубка Дэвиса, показав жест с телефонной трубкой.

На US Open этот жест использовал Бен Шелтон, а затем Новак Джокович, выбивший американца в полуфинале.

Музетти и Лоренцо Сонего победили Томаса Барриоса и Алехандро Табило. Италия обыграла Чили с общим счетом 3:0.

Шелтон о том, что Джокович спародировал его празднование: «Подражание – самая искренняя форма лести»

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2 комментария

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Теперь будут звонить друг другу )
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S.Graf
Папаня Шелтон сделал своё дело
пхх))))
А неча было раздувать из мухи слона. И с культурой своей собственной страны тоже неплохо было бы ознакомиться. Иначе этот "эффект Стрейзанд" сработает ещё не раз.
+3
-3
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