Музетти на Кубке Дэвиса повторил празднование Шелтона
Лоренцо Музетти отпраздновал победу в парном матче Кубка Дэвиса, показав жест с телефонной трубкой.
На US Open этот жест использовал Бен Шелтон, а затем Новак Джокович, выбивший американца в полуфинале.
Музетти и Лоренцо Сонего победили Томаса Барриоса и Алехандро Табило. Италия обыграла Чили с общим счетом 3:0.
Шелтон о том, что Джокович спародировал его празднование: «Подражание – самая искренняя форма лести»
пхх))))
А неча было раздувать из мухи слона. И с культурой своей собственной страны тоже неплохо было бы ознакомиться. Иначе этот "эффект Стрейзанд" сработает ещё не раз.