Пол после трех месяцев без тенниса: «Мне не хватает ощущения борьбы»

Пол признался, что скучает по теннису после трех месяцев без игровой практики.

20-я ракетка мира Томми Пол признался, что скучает без тенниса.

28-летний американец досрочно завершил сезон после поражения от Александра Бублика в третьем круге US Open , чтобы полностью восстановиться после травмы стопы.

«Для меня главное – не путешествовать, а соревноваться. Мне не хватает ощущения борьбы. Больше всего на свете я завидую всем, кто соревнуется. Можно сколько угодно играть тренировочные спарринги и убеждать себя, что работаешь на пределе, но ничто не мотивирует так сильно, как реальный матч. В игре ты заходишь дальше в своих возможностях, требуешь от себя большего.

После матча усталость совсем другая, чем после любой тренировки. Я особенно кайфую от моментов, когда в матче достаю мяч, который, вероятно, не достал бы на тренировке. Я чуть больше стараюсь, чем на тренировке. Я просто хочу снова почувствовать соревновательный азарт. В каждом деле я стремлюсь к соперничеству – именно ради этого я и начал играть в теннис».