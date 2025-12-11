Серена Уильямс: «Максимально нацелена вернуть себе свою силу»
Серена написала твит, который болельщики расценили как намек на возвращение.
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс написала твит о своей мотивации.
«Я максимально нацелена вернуть себе свою силу (mojo)», – твитнула американка.
Слово mojo, характерное для разговорного английского, обычно связывают с шармом, уверенностью и внутренним драйвом. В спортивном контексте его обычно не употребляют.
Ранее Серену внесли в пул допинг-тестирования – по правилам она может вернуться в тур через шесть месяцев. Позже она опровергла информацию о скором возобновлении карьеры.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @serenawilliams
