Фрэнсис Тиафу: «Сейчас для меня главное – бороться за «Шлемы», войти в топ-10 и здорово провести годы своего пика»

Тиафу заявил, что хочет вернуться в топ-10.

Американец Фрэнсис Тиафу заявил, что неудачная концовка сезона зарядила его на возвращение в топ-10.

«US Open совсем не оправдал мои надежды. Потом Азия, я пропустил Кубок Лэйвера , Кубок Дэвиса тоже не сложился. Я подумал: «Ладно, лучше сократить [сезон], отказаться». Я все равно завершил год на 20-м с чем-то месте. Зато получилось выделить больше времени на подготовку к следующему году.

Обычно после окончания сезона сразу идут День благодарения, короткий отпуск – и на подготовку остается всего четыре-пять недель. Я решил взять много времени на подготовку, поменять свои привычки – а это непросто – и поработать над игрой. Когда играешь двухнедельные турниры, тяжело прогрессировать: думаешь только о следующем матче. Мне хотелось сменить подход.

Сейчас для меня главное – бороться за «Шлемы», войти в топ-10 и здорово провести годы своего, так сказать, пика. Ради этого я и сделал паузу».

Сейчас Тиафу занимает 30-ю строчку в рейтинге. Это худшая позиция с марта 2022 года, когда он был 31-м.

«Меня это очень заряжает. Легко расслабиться, когда несколько лет проводишь в первой-второй десятке. Теперь надо снова зарабатывать очки. У меня уже не будет высокого посева ни на турнирах ATP 500, ни на «Шлемах».

Сейчас я 30-й – и буду играть с кем-то из топ-5, топ-4 в третьем круге [«Шлема»]. И это меня заряжает, возвращает голод, чувство погони. Конечно, это другое положение, но оно точно заряжает. Теперь я точно буду лучше концентрироваться, даже когда на трибунах всего несколько человек. Такой роскоши, как раньше, уже нет – и на самом деле мне это нравится», – сказал Тиафу в подкасте Энди Роддика Served.