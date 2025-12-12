Кириос о критике «Битвы полов» с Соболенко: «Мы хорошие друзья, которые хотят привлечь больше внимания к теннису. Никого не волнует, что вы там скажете»

Кириос отреагировал на критику «Битвы полов» с Соболенко.

Ник Кириос ответил на критику выставочного матча против Арины Соболенко.

Напомним, «Битва полов» пройдет в Дубае 28 декабря.

«В конце концов, все негативные комментарии о «Битве полов» только привлекают к ней еще больше внимания.

Арина все равно войдет в историю как одна из лучших теннисисток. А я буду развлекать зрителей по всему миру. Мы хорошие друзья, которые хотят устроить шоу и привлечь больше внимания к теннису.

И ничего больше. Разве это не показывает, что теннис движется в правильном направлении? Просто сядьте и наслаждайтесь шоу. Мы оба любим вызовы и идем на все без какого-либо опыта. Никого не волнует, что вы там скажете».