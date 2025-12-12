Федерер и Агасси примут участие в первой в истории церемонии открытия Australian Open

Федерер примет участие в первой в истории церемонии открытия Australian Open.

Роджер Федерер, Андре Агасси, Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюитт примут участие в церемонии открытия Australian Open-2026. Она пройдет в день перед стартом основной сетки, 17 января, и станет первой в истории турнира.

Теннисисты выйдут на корт в рамках «Битвы первых ракеток мира». Федерер заявлен хедлайнером.

«Кажется, с момента, когда я придумал фразу «Счастливый шлем» для Australian Open, прошла целая жизнь. Но я все равно улыбаюсь, когда думаю о моментах, которые у меня здесь были.

Я испытал так много эмоций на Арене Рода Лэйвера... Радость от того, что я шесть раз поднял «Норман» (мужской трофей – Спортс’‘), гордость от того, что я играл здесь перед самим Родом Лэйвером, вызов от игры против главных соперников. И всепоглощающую любовь и поддержку австралийских болельщиков.

Возвращение на Australian Open в 2017 году и победа в турнире – одно из моих самых дорогих воспоминаний о «Шлемах». Победа в 2018-м стала еще одной мечтой, которая у меня сбылась в Мельбурне. Я с нетерпением жду возможности снова приехать и создать еще больше невероятных моментов вместе с австралийскими болельщиками», – поделился швейцарец.