Джокович о пародии на празднование Шелтона: «Мне оно нравится, так что я его украл»

Новак Джокович прокомментировал пародию на празднование Бена Шелтона.

Он обыграл американца в полуфинале US Open и после матча повторил его жест с телефоном.

«Мне просто нравится празднование Бена (улыбается). По-моему, оно очень оригинальное. Так что я его скопировал. Украл его празднование (улыбается)».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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