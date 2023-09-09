Джокович о пародии на празднование Шелтона: «Мне оно нравится, так что я его украл»
Новак Джокович прокомментировал пародию на празднование Бена Шелтона.
Он обыграл американца в полуфинале US Open и после матча повторил его жест с телефоном.
«Мне просто нравится празднование Бена (улыбается). По-моему, оно очень оригинальное. Так что я его скопировал. Украл его празднование (улыбается)».
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Это был жест унижения, жест победителя над побеждённым.
Своего рода жест издевательства и превосходства.
Никакое это не воровство, поскольку в завершении этого жеста, Джокович осознанно "положил трубку", что означает просто выиграл матч и прервал "звонок, связь" с USO ,- Шелтону
Когда понравилось и у Шелтона, и у Джоко