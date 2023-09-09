Джокович о пародии на празднование Шелтона: «Мне оно нравится, так что я его украл»

Теги Новак Джокович US Open ATP Бен Шелтон Теннис

Новак Джокович прокомментировал пародию на празднование Бена Шелтона.

Он обыграл американца в полуфинале US Open и после матча повторил его жест с телефоном.

«Мне просто нравится празднование Бена (улыбается). По-моему, оно очень оригинальное. Так что я его скопировал. Украл его празднование (улыбается)».

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9 комментариев

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Anton Kortenko
Тролль)
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doty
Это не было воровство празднования.
Это был жест унижения, жест победителя над побеждённым.
Своего рода жест издевательства и превосходства.

Никакое это не воровство, поскольку в завершении этого жеста, Джокович осознанно "положил трубку", что означает просто выиграл матч и прервал "звонок, связь" с USO ,- Шелтону
+3
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tRIFF
Вполне в стиле Новака)
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Даниил Александров
Посылать титьки в толпу видимо недостаточно оригинально
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srdn
Весело же )
Когда понравилось и у Шелтона, и у Джоко
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Кавабунга Шреддоголовый
Просто поставил мальчика на место. Чтоб не шибко выпендривался
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Anton Kortenko
Ответ doty
Это не было воровство празднования. Это был жест унижения, жест победителя над побеждённым. Своего рода жест издевательства и превосходства. Никакое это не воровство, поскольку в завершении этого жеста, Джокович осознанно "положил трубку", что означает просто выиграл матч и прервал "звонок, связь" с USO ,- Шелтону
иногда банан - это просто банан
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