Шелтон о том, что Джокович спародировал его празднование: «Подражание – самая искренняя форма лести»

Бен Шелтон прокомментировал то, что Новак Джокович спародировал его празднование.

Серб обыграл его в полуфинале US Open и после матча показал жест с телефоном.

«Я только после матча его увидел.

Мне не нравится, когда в соцсетях мне рассказывают, как я могу или не могу праздновать. Если ты выигрываешь матч, то заслуживаешь право делать все что хочешь.

И в детстве меня учили, что подражание – самая искренняя форма лести».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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