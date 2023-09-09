Шелтон о том, что Джокович спародировал его празднование: «Подражание – самая искренняя форма лести»

Теги Новак Джокович US Open ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон прокомментировал то, что Новак Джокович спародировал его празднование.

Серб обыграл его в полуфинале US Open и после матча показал жест с телефоном.

«Я только после матча его увидел.

Мне не нравится, когда в соцсетях мне рассказывают, как я могу или не могу праздновать. Если ты выигрываешь матч, то заслуживаешь право делать все что хочешь.

И в детстве меня учили, что подражание – самая искренняя форма лести».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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15 комментариев

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evgeniiios
Ответ kamilla mka12
Как он вообще в полуфинале оказался?
Выиграл в 1 круге, выиграл во 2 круге, выиграл в 3 круге, выиграл в 4 круге, выиграл в 1/4. Примерно так
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+11
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Syndycate
Пацанских цитатников начитался парень)
+8
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+8
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ProLL
Только это было не подражание, а передразнивание
+5
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+5
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Anton Kortenko
Ангелопол в теннис ушёл.
+5
-1
+4
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BenjaminLinus
Что еще сказать после разгромного поражения)
+3
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АланСмити
Ой, дурак. Просто Джокович показал твоё место. Был бы чуть скромнее после выигранных очков, то и больше уважения к тебе бы проявили.
+4
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Razrubsis
Это было тебе послание от Джоковича, быть скромнее.
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kamilla mka12
Как он вообще в полуфинале оказался?
+3
-1
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TiNO
Щегол ты ещё против Джока переть:)
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Nicky Finnicky
судя по твоей кислой физии у сетки, ты не после матча Ноликину издевку увидел)) и когда выигрываешь матч, или даже проигрываешь, "что хочу верчу" не позволено. блатноватый пацанчик, на понтах. Нолику, очевидно, за весь матч его выпендреж слегка поднадоел и он повесил трубку))
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Amused 2Death
лол. кто ты такой чтобы Новак Джокович тебе льстил? еще из детских штанишек не вырос ты Беня. за сим вешаю трубку, гыгыгы)))
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Alex Morhan
Ну вот, а кто-то говорит, что Джока неискренний)
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Боримир
А мне понравилось
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Павел Алексеев
Лох)
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Диономис
Бен, у тебя пропущенный!
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