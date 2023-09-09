Шелтон о том, что Джокович спародировал его празднование: «Подражание – самая искренняя форма лести»
Бен Шелтон прокомментировал то, что Новак Джокович спародировал его празднование.
Серб обыграл его в полуфинале US Open и после матча показал жест с телефоном.
«Я только после матча его увидел.
Мне не нравится, когда в соцсетях мне рассказывают, как я могу или не могу праздновать. Если ты выигрываешь матч, то заслуживаешь право делать все что хочешь.
И в детстве меня учили, что подражание – самая искренняя форма лести».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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