  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Норри о том, кто лучше – Синнер и Алькарас: «Мои симпатии всегда были на стороне Карлоса. Люблю смотреть его матчи»
Норри о том, кто лучше – Синнер и Алькарас: «Мои симпатии всегда были на стороне Карлоса. Люблю смотреть его матчи»

Норри назвал лучшего в противостоянии Синнера и Алькараса.

27-я ракетка мира Кэмерон Норри ответил, кто из лидеров мужского тура сильнее – Янник Синнер или Карлос Алькарас.

«Я много тренировался с Синнером, но никогда с ним не играл, хотя очень бы хотел. Так что я бы сначала сыграл с Янником, а потом уже дал бы вам свою непредвзятую оценку.

Хотя, честно говоря, мои симпатии всегда были на стороне Алькараса. Мне всегда казалось, что он действует разнообразнее, и я люблю смотреть его матчи. Его игру очень интересно смотреть, интереснее всего. Поэтому я всегда поддерживаю Алькараса и не меняю свое мнение», – сказал Норри в подкасте Nothing Major.

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
