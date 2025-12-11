Норри о том, кто лучше – Синнер и Алькарас: «Мои симпатии всегда были на стороне Карлоса. Люблю смотреть его матчи»
Норри назвал лучшего в противостоянии Синнера и Алькараса.
27-я ракетка мира Кэмерон Норри ответил, кто из лидеров мужского тура сильнее – Янник Синнер или Карлос Алькарас.
«Я много тренировался с Синнером, но никогда с ним не играл, хотя очень бы хотел. Так что я бы сначала сыграл с Янником, а потом уже дал бы вам свою непредвзятую оценку.
Хотя, честно говоря, мои симпатии всегда были на стороне Алькараса. Мне всегда казалось, что он действует разнообразнее, и я люблю смотреть его матчи. Его игру очень интересно смотреть, интереснее всего. Поэтому я всегда поддерживаю Алькараса и не меняю свое мнение», – сказал Норри в подкасте Nothing Major.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
