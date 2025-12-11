Андрей Чесноков: «Думаю, уже в следующем сезоне Андреева и Шнайдер будут меньше играть в паре, чтобы не распыляться»

Чесноков: в следующем сезоне Андреева и Шнайдер сосредоточатся на одиночке.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков предположил, что в следующем сезоне Мирра Андреева и Диана Шнайдер сделают акцент на выступлениях в одиночном разряде.

«Они играли последние турниры совсем без настроения. У Андреевой концовка сезона совершенно не задалась, а Шнайдер играла нестабильно весь год. У них обеих в приоритете одиночные турниры, и я думаю, что уже в следующем сезоне они будут меньше играть в паре, чтобы не распыляться», – цитирует Чеснокова ТАСС.

