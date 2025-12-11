  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Андрей Чесноков: «Думаю, уже в следующем сезоне Андреева и Шнайдер будут меньше играть в паре, чтобы не распыляться»
3

Андрей Чесноков: «Думаю, уже в следующем сезоне Андреева и Шнайдер будут меньше играть в паре, чтобы не распыляться»

Чесноков: в следующем сезоне Андреева и Шнайдер сосредоточатся на одиночке.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков предположил, что в следующем сезоне Мирра Андреева и Диана Шнайдер сделают акцент на выступлениях в одиночном разряде.

«Они играли последние турниры совсем без настроения. У Андреевой концовка сезона совершенно не задалась, а Шнайдер играла нестабильно весь год. У них обеих в приоритете одиночные турниры, и я думаю, что уже в следующем сезоне они будут меньше играть в паре, чтобы не распыляться», – цитирует Чеснокова ТАСС. 

«Мне нужен тот, с кем я могу поплакать, позлиться». Почему Шнайдер сменила 4 тренеров за 5 месяцев?

«###### этот теннис ######!» Мирра Андреева устала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoДиана Шнайдер
logoАндрей Чесноков
logoМирра Андреева
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шнайдер о награде от Путина: «Очень приятно, что глава государства отметил наши заслуги. Надеюсь в скором времени получить ее лично»
10 декабря, 10:52
Шнайдер о частой смене тренеров: «Иногда быстро становилось ясно, что человек мне не подходит. Зачем тогда мучить и себя, и его?»
29 ноября, 09:54
Шнайдер выложила коллаж с Миррой Андреевой: «Ты лучшая 🫶 😘»
27 ноября, 16:10Фото
Главные новости
Шелтон на вопрос, смогут ли американцы снова выиграть «Шлем»: «Важно, чтобы в топе было много наших игроков – тогда это неизбежно»
вчера, 20:49
Дрэйпер и Глэсспул сыграли в падел на благотворительном турнире
вчера, 19:36Фото
Надаль второй год подряд приедет на молодежный итоговый турнир ATP
вчера, 18:39
«Я разочарован тем, что эта игра вообще состоится». Экс-тренер Димитрова раскритиковал ремейк «Битвы полов»
вчера, 17:22
Синнер потренировался с Берреттини в Дубае
вчера, 16:15Видео
Гарбинье Мугуруса: «Кто мог подумать, что после Надаля появится Алькарас? Карлос уникален»
вчера, 15:25
Вавринка и Монфис посетили турнир по конкуру в Женеве
вчера, 14:09Фото
Погребняк о смене гражданства Потаповой: «Это не катастрофа для российского тенниса, у нас есть достойная молодежь»
вчера, 13:12
Ллейтон Хьюитт: «Игроки часто используют медицинские перерывы в качестве тактического приема. С этим стоит покончить»
вчера, 12:33
Эала пронесла флаг Филиппин на открытии Игр Юго-Восточной Азии
вчера, 11:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
вчера, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос