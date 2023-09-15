Отец Шелтона о пародии Джоковича: «Он хотел унизить Бена. Очень жаль, что такой великий чемпион так поступил»

Отец и тренер Бена Шелтона Брайан прокомментировал то, что Новак Джокович на US Open спародировал празднование американца.

«Новак так хочет, чтобы его любили... Он хотел посмеяться над Беном. Он не просто копировал Бена. Он хотел его унизить. Очень жаль, что такой великий чемпион так поступил».

Джокович суров – разобрал юного Шелтона в 1/2 US Open, да еще и празднование его спародировал

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