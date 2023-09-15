Отец Шелтона о пародии Джоковича: «Он хотел унизить Бена. Очень жаль, что такой великий чемпион так поступил»

Теги Новак Джокович ATP Бен Шелтон Теннис

Отец и тренер Бена Шелтона Брайан прокомментировал то, что Новак Джокович на US Open спародировал празднование американца.

«Новак так хочет, чтобы его любили... Он хотел посмеяться над Беном. Он не просто копировал Бена. Он хотел его унизить. Очень жаль, что такой великий чемпион так поступил».

Джокович суров – разобрал юного Шелтона в 1/2 US Open, да еще и празднование его спародировал

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10 комментариев

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justbored
Ответ LEX757
Отец Шелтона к гадалке ходил что-бы узнать что хотел Джокович?)
А тут неважно, что он хотел. Важно как это выглядело со стороны.
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justbored
Ответ Виктор Ш.
Если бы Бен не играл дешево на публику (пусть там даже на эмоциях или же сознательно - это уже неважно), то ничего бы не было. Есть масса способов выразить радость без провокаций. Года 3 назад легко и расизм приплести могли бы.
Шелтон - тинейджер, а тут великий чемпион. Разные ожидания.
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laziofan
Ответ justbored
А тут неважно, что он хотел. Важно как это выглядело со стороны.
Самое главное вообще непонятно зачем решил поддеть молодого. От того ничего негативного не было замечено.
Посмотрел бы я какую истерику устроит Срджан если кто-то скопирует Новаковские посылания любви))
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Виктор Ш.
Если бы Бен не играл дешево на публику (пусть там даже на эмоциях или же сознательно - это уже неважно), то ничего бы не было. Есть масса способов выразить радость без провокаций.
Года 3 назад легко и расизм приплести могли бы.
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Istianoff
Отец Шелтона, добро пожаловать)
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West&Girls
Когда человек любит много и красиво говорить и делать жесты на публику, неважно есть ли повод, возникает сомнение в искренности (что за фасадом). Надаль не такой, в этом смысле. А Джок..сами судите. Медведев же - исключение полное и противоположность, нмв.
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LEX757
Отец Шелтона к гадалке ходил что-бы узнать что хотел Джокович?)
+4
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Стэн Смит
Если бы Шелтон вёл себя во время матча корректно, то такого празднования от Новака не последовало.
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