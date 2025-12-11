Команда Алькараса – тренеры года по версии ATP
Тренеры Алькараса Ферреро и Лопес признаны лучшими в ATP-туре в 2025 году.
Хуан Карлос Ферреро и Самуэль Лопес стали победителями ежегодной премии ATP в номинации «Тренер года».
Они работают с Карлосом Алькарасом, который в этом году выиграл восемь титулов, в том числе на «Ролан Гаррос» и US Open. Также испанец второй раз завершил сезон в статусе первой ракетки мира – первый раз ему это удалось в 2022 году.
В том же 2022-м Ферреро также стал лучшим тренером года. Испанец – первый тренер, которого ATP дважды признала лучшим.
