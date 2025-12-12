Фольо, отстраненный на 20 лет за договорные матчи и вербовку игроков за деньги, выложил мем с Балотелли «Почему всегда я?»

Экс-488 ракетка мира Кентен Фольо выложил мем после дисквалификации на 20 лет.

Экс-488 ракетка мира Кентен Фольо запостил мем с Марио Балотелли «Почему всегда я?» после того, как его отстранили от тенниса на 20 лет за нарушение теннисного антикоррупционного регламента.

Напомним, ранее ITIA сообщило , что обвиняет Фольо в 27 нарушениях, среди которых: манипулирование исходом матчей, получение денег за намеренное снижение качества игры в целях заработка на ставках, предложение денег другим игрокам за участие в договорных матчах, несотрудничество с расследованием ITIA и уничтожение доказательств.

Француза также оштрафовали на 70 тысяч долларов и обязали вернуть незаконно полученные деньги на сумму более 44 тысяч долларов.