Фольо, отстраненный на 20 лет за договорные матчи и вербовку игроков за деньги, выложил мем с Балотелли «Почему всегда я?»
Экс-488 ракетка мира Кентен Фольо выложил мем после дисквалификации на 20 лет.
Экс-488 ракетка мира Кентен Фольо запостил мем с Марио Балотелли «Почему всегда я?» после того, как его отстранили от тенниса на 20 лет за нарушение теннисного антикоррупционного регламента.
Напомним, ранее ITIA сообщило, что обвиняет Фольо в 27 нарушениях, среди которых: манипулирование исходом матчей, получение денег за намеренное снижение качества игры в целях заработка на ставках, предложение денег другим игрокам за участие в договорных матчах, несотрудничество с расследованием ITIA и уничтожение доказательств.
Француза также оштрафовали на 70 тысяч долларов и обязали вернуть незаконно полученные деньги на сумму более 44 тысяч долларов.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: инстаграм Фольо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости