Кириос о словах отца Шелтона, что Джокович спародировал соперника, чтобы над ним посмеяться: «Спорт – это развлечение. Мы не роботы»

Теги Новак Джокович US Open ATP Ник Кириос Бен Шелтон Теннис

Ник Кириос отреагировал на слова отца Бена Шелтона о пародии Новака Джоковича.

После полуфинала US Open Джокович спародировал празднование американца. Отец Шелтона сказал об эпизоде: «Он хотел его унизить. Очень жаль, что такой великий чемпион так поступил».

«И ЧТО?!?!? СПОРТ – ЭТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ. МЫ НЕ РОБОТЫ. БОЛЬШЕ ГОВОРИЛИ О ПРАЗДНОВАНИИ, ЧЕМ О МАТЧЕ 😂», – твитнул Кириос.

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1 комментарий

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Ник шоумен! )
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