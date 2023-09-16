Кириос о словах отца Шелтона, что Джокович спародировал соперника, чтобы над ним посмеяться: «Спорт – это развлечение. Мы не роботы»
Ник Кириос отреагировал на слова отца Бена Шелтона о пародии Новака Джоковича.
После полуфинала US Open Джокович спародировал празднование американца. Отец Шелтона сказал об эпизоде: «Он хотел его унизить. Очень жаль, что такой великий чемпион так поступил».
«И ЧТО?!?!? СПОРТ – ЭТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ. МЫ НЕ РОБОТЫ. БОЛЬШЕ ГОВОРИЛИ О ПРАЗДНОВАНИИ, ЧЕМ О МАТЧЕ 😂», – твитнул Кириос.
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