Музетти – спортсмен года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport
Музетти признали спортсменом года в Италии.
Восьмая ракетка мира Лоренцо Музетти признан спортсменом года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport.
В этом сезоне он дошел до финала турниров в Монте-Карло, Чэнду и Афинах, полуфинала «Ролан Гаррос», а также дебютировал на итоговом.
В 2024-м награду получил Янник Синнер. Осенью 2025-го его критиковали за отказ от выступления за сборную в финальном турнире Кубка Дэвиса.
La Gazzetta dello Sport – крупнейшая итальянская газета, которая ежедневно выходит с 1896 года.
Лоренцо Музетти – главный прогресс весны в теннисе. Что о нем нужно знать?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: gazzetta.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости