Музетти – спортсмен года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport

Музетти признали спортсменом года в Италии.

Восьмая ракетка мира Лоренцо Музетти признан спортсменом года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне он дошел до финала турниров в Монте-Карло, Чэнду и Афинах, полуфинала «Ролан Гаррос », а также дебютировал на итоговом.

В 2024-м награду получил Янник Синнер . Осенью 2025-го его критиковали за отказ от выступления за сборную в финальном турнире Кубка Дэвиса.

La Gazzetta dello Sport – крупнейшая итальянская газета, которая ежедневно выходит с 1896 года.

Лоренцо Музетти – главный прогресс весны в теннисе. Что о нем нужно знать?