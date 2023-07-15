Медведев рассказал, почему не будет смотреть финал «Уимблдона»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев ответил, будет ли он смотреть мужской финал «Уимблдона».

Титул разыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович.

«Отличный матч, но не буду врать – смотреть не буду, чтобы не расстраиваться, что меня там нет. Я проиграл, поэтому не заслуживаю быть в этом финале.

А если смотреть по телевизору, то переваривать поражение будет еще сложнее. Буду смотреть и думать: «Боже, этот форхенд, эта двойная, этот прием, я должен был сыграть лучше». Допустим, Новак выиграет, значит, мне надо было играть, как Новак. Почему я этого не сделал? Слишком много вопросов.

Наверное, буду следить за счетом, но смотреть не буду. Может, потом увидим хайлайты или новостной сюжет».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Кабалов
Ответ Vakhore
Я почему-то думаю, что тот же Новак да и Карлос смотрели бы финал после поражения
Новаку некода смотреть, он в них играет почти всегда
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большой Сэми
Также Медвеев:
«Боже, зачем так близко стоять к линии, выкупи лучше первые ряды трибун, чтобы было больше пространста принять мяч»
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Глядя на игру Джоковича с Алькарасом Дане едва ли придется думать, что он мог бы сделать что-то лучше них)) а вообще конечно надо смотреть такие матчи, чтобы видеть, как сильные игроки нейтрализуют друг друга, чтобы учиться чему-то. а то сам каждый раз на одни грабли наступает, когда его бесконечно переигрывают укороченными или наказывают за тухлые удары с лёта...
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AFP1
Все верно, он не зритель, ему надо переварить. Психологически отойти от поражения.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Александров
ну так наоборот, чтобы улучшить игру, надо смотреть на тех, у кого она лучше чем у тебя. Карлос сам взял много приемов из игры федерера чтобы адаптировать свою стиль: движение по корту, резаные с бекхенда в разных вариациях, намеренное вытягивание соперника к сетке, форхенд по линии в движении, укороченные не так часто как на грунте. При этом видно, что это еще не наработано на 100 процентов, но даже так получилось выйти в финал уима
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Ответ Leo Bonart
Какие все диванные заднечисловые умные и компетентные Языком уже все Алькараса победили оптом и в розницу
ну это глупо не смотреть матчи соперников, с которыми постоянно придётся играть на решающих стадиях
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
хватит тролить Даню. все прекрасно понимают что он тут прыгнул выше головы для себя.ну и гореч от поражения еще не улеглась
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
лучше бы смотрел, может чему научился
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor M
Допустим, Новак выиграет, значит, мне надо было играть, как Новак. Почему я этого не сделал? Слишком много вопросов....так потому и не сделал что ты не Новак)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vakhore
Я почему-то думаю, что тот же Новак да и Карлос смотрели бы финал после поражения
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
А зря не будет смотреть. Там есть у кого поучиться.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Немного странно так загоняться, когда сыграл с Алькарасом хуже всех и быстрее всех его соперников на Уимблдоне. Ну ладно, лучше Шарди, который уже ничего не может и проводил последний матч в карьере в 36 лет.
Я бы понял, если бы там было 5 сетов и матч боллы у Медведева.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ Павел павел
хватит тролить Даню. все прекрасно понимают что он тут прыгнул выше головы для себя.ну и гореч от поражения еще не улеглась
Ничего сверхъестественного для Медведева в последовательности Фучович, Легечка, Юбенкс не заключается. Игрок топ-3 обязан проходить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yony
Вот честно не понимаю. Даниил всегда говорил, что трава для него неудобное покрытие, что ненавидит ее. Он дошел до полуфинала. Черт, если бы чесноков или зверев доходили до полуфинала УИМа, весь СССР и потом Россия бегала бы и в воздух чепчики бросала. Прекрасный человек и один из те, кто пробивал дорогу в профессиональном теннисе (метревели все-таки до открытой эры), Андрей Чесноков играл на Уимблдоне семь раз. Вылетал в первом круге. Все семь раз. Сафин, Кафельников — прекрасны, и что? Даниил на каких-то морально-волевых дотащился до полуфинала, а мы ему пишем эти глупости. Вообще на траве играли когда-нибудь? Это когда нога дрожит. Нет четкой фиксации, как на Харде -синтетике. Нельзя подъехать под удар, как на грунте. Это дикие мозоли, потому что нога в кроссовке, как на вибрирующей платформе. Иван Лендл ни разу не выиграл УИМ. А так то неплохой игрок был
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sofia
Там Дёмин в финал юниорского Уима вышел, хоть бы написали...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ ProLL
Я уверен, он смотрел кучу матчей Алькараса и, тем более, Джоковича и от того, что он посмотрел бы ещё один, пусть и финал, не изменилось бы ровным счетом ничего, кроме того, что он бы просто посмотрел хороший теннис. Просмотр матчей никак не поможет Медведеву хорошо научиться играть с лета или принимать на траве ближе к задней линии.
Здесь важный момент, что это именно матч их друг с другом, которых пока по сути не было. это должно быть интересно всем фанатам тенниса - как они сыграют именно против друг друга.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
нет, Даниил, смотри и учись!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ржавый пароход
В финале будет игра, которая не подходит Медведеву.
Там именно для него действительно нечему учиться.
Не было подачи - нет финала. Все элементарно.
Нам будет интересно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Hardy
ну это глупо не смотреть матчи соперников, с которыми постоянно придётся играть на решающих стадиях
Что он про них не знает?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ Павел павел
хватит тролить Даню. все прекрасно понимают что он тут прыгнул выше головы для себя.ну и гореч от поражения еще не улеглась
Я думаю, потенциально он точно способен выйти в финал, подача у него хорошая, но, конечно, нужно работать над ее стабильностью, укороченными и игрой у сетки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kironbet
Ответ Влад Кабалов
Новаку некода смотреть, он в них играет почти всегда
Это точно. %) Уже вон на рекорд всех наиграл, 35 финалов БШ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ProLL
Ответ Sincere
Глядя на игру Джоковича с Алькарасом Дане едва ли придется думать, что он мог бы сделать что-то лучше них)) а вообще конечно надо смотреть такие матчи, чтобы видеть, как сильные игроки нейтрализуют друг друга, чтобы учиться чему-то. а то сам каждый раз на одни грабли наступает, когда его бесконечно переигрывают укороченными или наказывают за тухлые удары с лёта...
Я уверен, он смотрел кучу матчей Алькараса и, тем более, Джоковича и от того, что он посмотрел бы ещё один, пусть и финал, не изменилось бы ровным счетом ничего, кроме того, что он бы просто посмотрел хороший теннис. Просмотр матчей никак не поможет Медведеву хорошо научиться играть с лета или принимать на траве ближе к задней линии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kironbet
Ответ Большой Сэми
Также Медвеев: «Боже, зачем так близко стоять к линии, выкупи лучше первые ряды трибун, чтобы было больше пространста принять мяч»
:D
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Друг Федерера
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Медведев умен! Смотреть матч и видеть как человек который обыграл тебя в полуфинале выигрывает титул...это конечно слишком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Ответ Sofia
Там Дёмин в финал юниорского Уима вышел, хоть бы написали...
там Корнеева проиграла, прервался поход за календарным шлемом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий