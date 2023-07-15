Медведев рассказал, почему не будет смотреть финал «Уимблдона»
Даниил Медведев ответил, будет ли он смотреть мужской финал «Уимблдона».
Титул разыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович.
«Отличный матч, но не буду врать – смотреть не буду, чтобы не расстраиваться, что меня там нет. Я проиграл, поэтому не заслуживаю быть в этом финале.
А если смотреть по телевизору, то переваривать поражение будет еще сложнее. Буду смотреть и думать: «Боже, этот форхенд, эта двойная, этот прием, я должен был сыграть лучше». Допустим, Новак выиграет, значит, мне надо было играть, как Новак. Почему я этого не сделал? Слишком много вопросов.
Наверное, буду следить за счетом, но смотреть не буду. Может, потом увидим хайлайты или новостной сюжет».
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«Боже, зачем так близко стоять к линии, выкупи лучше первые ряды трибун, чтобы было больше пространста принять мяч»
Я бы понял, если бы там было 5 сетов и матч боллы у Медведева.
Там именно для него действительно нечему учиться.
Не было подачи - нет финала. Все элементарно.
Нам будет интересно.