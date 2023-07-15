Чесноков о поражении Медведева от Алькараса: «Разочарован игрой Даниила. Надеялся, что возьмет хотя бы сет»

Теги Уимблдон ATP Андрей Чесноков Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в полуфинале «Уимблдона».

Он уступил Карлосу Алькарасу 3:6, 3:6, 3:6.

«В первом сете Даниил играл хорошо до счета 4:3, но потом у него не сложился гейм, он его проиграл, и Алькарас получил уверенность. Второй сет Алькарас уверенно выиграл, но в третьей партии дал Даниилу шанс вернуться в матч. Но Даниил допустил две грубейшие ошибки на своей подаче.

В середине третьей партии Алькарас подустал, но Медведев совсем не попадал первую подачу. Я уверен, если бы такое случилось в матче с Джоковичем, Новак не упустил бы свои шансы. Я остался разочарован игрой Даниила, надеялся, что хотя бы один партию он возьмет», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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3 комментария

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Великий Алонсо
С таким ростом и весом просто без шансов против атлетичного и молодого Алькараса, просто деклассировали нашего Даню, увы.
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Магомед Саид Амирханов
На траве - это уже успех!
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