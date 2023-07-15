Алькарас о победе над Медведевым: «Это был один из моих лучших матчей не только на траве, но и в туре. Оценю его на 8 из 10»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале «Уимблдона».

Он выиграл 6:3, 6:3, 6:3.

– Я отлично сыграл. Действительно хороший уровень тенниса и тактики, пока что один из моих лучших матчей на траве. Очень, очень рад, что вышел в финал.

– Насколько вам сейчас нравится трава?

– Может стать моим любимым покрытием (улыбается). Да нет, мне всегда нравилось играть на траве, а после этого года, возможно, стану любить еще больше.

– Рафа выиграл свой первый «Уимблдон» в финале против Роджера. Поэтому этот финал стал особенным. Насколько важно для вас победить такого чемпиона, как Новак?

– Это придает еще больше мотивации. А еще круче – играть в финале против легенды нашего спорта. Если я выиграю «Уимблдон», да еще и против Новака, то это будет что-то особенное.

Я всегда говорю, что если хочешь быть лучшим, надо обыгрывать лучших, а Новак один из них. Будет здорово, если у меня получится.

– Как вы оцениваете свою игру в матче с Медведевым? Если взять карьеру в целом, это был ваш лучший уровень?

– Вероятно, это был один из моих лучших матчей не только на траве, но и в туре. Оценю его на 8 из 10. Это было потрясающе, очень высокий уровень.

Да, пожалуй, один из моих лучших матчей.

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5 комментариев

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Леген Дарно
О да, деклассировал как ребенка
+3
-2
+1
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Guillermo
Ответ JustF0rTheW1n322
Что за непруха? Снова соперник выдал свою лучшую игру.
Всё логично. Когда соперники выдают нелучшую игру, они проигрывают, а вы на это не обращаете внимания
+2
-1
+1
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JustF0rTheW1n322
Ответ Guillermo
Всё логично. Когда соперники выдают нелучшую игру, они проигрывают, а вы на это не обращаете внимания
А лучшую игру Медведева мы когда-нибудь ещё увидим?
+1
0
+1
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JustF0rTheW1n322
Что за непруха? Снова соперник выдал свою лучшую игру.
+2
-2
0
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Guillermo
Он правда был хорош. Жаль Даня в третьем сете не схватил Карлоса на спаде
0
0
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