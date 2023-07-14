Медведев о полуфинале «Уимблдоне»: «Я сыграл не так уж плохо, матч не был ужасным. Но с Алькарасом нужно показывать максимум, и только так можно победить»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале «Уимблдона».

Он уступил Карлосу Алькарасу – 3:6, 3:6, 3:6.

Сегодня Медведев впервые за шесть матчей играл на Центральном корте.

– Он хорошо играл. Мне кажется, я сыграл не так уж плохо. Конечно, мог бы сыграть лучше. Лучше подавать. Но матч не был ужасным.

Но было очень тяжело, потому что Центральный корт, разумеется, отличается от Корта №1. Я это знал. Нужно адаптироваться. Это не первый случай в моей карьере, когда нужно адаптироваться к разным кортам. Сложность в том, что до сегодняшнего утра я не тренировался на Центральном. Мне дали 30 минут.

Трава была немного влажной, мяч проскальзывал, и я много ошибался, потому что немного опаздывал к мячу. Я всегда говорил, что главное на траве – это ритм. Этого мне немного не хватало, особенно на приеме.

– 6:3, 6:3, 6:3, меньше двух часов. На мой взгляд, вы не играли плохо. Просто он впечатляюще выступил. Что самое сложное в матч против него?

– Он очень сильный игрок. В целом я бы сказал, что нужно сравнивать с Большой тройкой, они потрясающие, выиграли столько «Больших шлемов», столько матчей. Он похож на них. Ему только 20 лет. У него уже есть один «Большой шлем». Он играет великолепно. Много-много недель пробыл №1.

В то же время мне уже удавалось побеждать лучших игроков мира, в том числе некоторых из Большой тройки. Я не побеждал Роджера, но мы и не играли в период, когда я закрепился в топ-10.

Нужно играть как можно лучше. Нужно играть на максимуме своих возможностей. Мы с вами оба считаем, что я не играл плохо, но я не показал максимум. Против таких игроков, как Карлос, Новак, Рафа, нужно показать максимум.

Возможно, с другими парнями можно играть неплохо, и у тебя будут шансы, по ходу матча ты что-нибудь придумаешь. А с Карлосом нужно показывать максимум, и только так можно победить. К сожалению, я этого не сделал.

Медведев без шансов проиграл Алькарасу в полуфинале «Уимблдона». Как это было

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45 комментариев

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Андрей
Да вот не сказать, что Даня на приеме отыграл плохо. Там как раз все было хорошо. Цеплялся постоянно, Карлос там не доминировал

Даня провалил свою подачу. Поражение кроется только в этом. Нельзя с Алькарасом подавать 50%

Но при этом все равно турнир супер, полуфинал. Дане спасибо А впереди любимый отрезок сезона

Думаю, с тем уровнем, который показывает по году, Даня на нём должен летать. ЮС Опен — главная цель. Для Дани в форме на этом харде и Карлос не будет страшен
+37
-6
+31
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Vale1
Почему третьей ракетке мира и участнику полуфинала дали так мало времени потренироваться на ЦК? Я уж не говорю про матчи. Зато Алькарас там четырежды играл до этого...
+16
-2
+14
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kyckoba
Ответ Vale1
Почему третьей ракетке мира и участнику полуфинала дали так мало времени потренироваться на ЦК? Я уж не говорю про матчи. Зато Алькарас там четырежды играл до этого...
Ну догадайтесь с трёх раз, почему…
+14
-2
+12
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kyckoba
С амбициями и упорством Медведева у него матчей с Алькарасом в ближайшие годы должно быть не мало. Так что и Дане, и особенно Серваре нужно делать выводы и что-то изобретать. Пусть у них получится.
+11
-2
+9
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Vale1
Ответ Михо
Англичане самые ярые русофилы еще с царских времен, это осталось и по сей день. Россия сменила Британию во главе мира в начале 20 века, чего британцы не простили до сих пор
Русофилы или все-таки русофобы?)
+7
0
+7
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Михо
Ответ Vale1
Почему третьей ракетке мира и участнику полуфинала дали так мало времени потренироваться на ЦК? Я уж не говорю про матчи. Зато Алькарас там четырежды играл до этого...
Потому что он русский, ясно же. Именно русский а не просто россиянин. Как Рыбакину освистывали, хотя она за Казахстан выступает, противно смотреть было
+11
-4
+7
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Андрей
Ответ Aporte14
Даня сыграл на уровне. Но беда в том, что его уровень несопоставим с уровнем Карлоса. Что Медведев и отметил
Дело не в уровне, а в стилях игры. Ну и опять же — надо смотреть на любимом для Дане быстром харде

Думаю, ещё будут у Дани над ним победы
+8
-2
+6
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afry
Ответ Ничего Смешного
Дань, серьезно? Когда за первую ракетку болеешь то ожидаешь хотя бы не такой позор в 3м сете и не такое разгильдяйство в первом.
Так это Карлос первая ракетка. Вы за кого болели?
+7
-1
+6
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sedric
Ответ Михо
Англичане самые ярые русофилы еще с царских времен, это осталось и по сей день. Россия сменила Британию во главе мира в начале 20 века, чего британцы не простили до сих пор
Пробейте пожалуйста в гугле, что означает слово "русофилы".
+7
-1
+6
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Crestbook
Ответ Андрей
Да вот не сказать, что Даня на приеме отыграл плохо. Там как раз все было хорошо. Цеплялся постоянно, Карлос там не доминировал Даня провалил свою подачу. Поражение кроется только в этом. Нельзя с Алькарасом подавать 50% Но при этом все равно турнир супер, полуфинал. Дане спасибо А впереди любимый отрезок сезона Думаю, с тем уровнем, который показывает по году, Даня на нём должен летать. ЮС Опен — главная цель. Для Дани в форме на этом харде и Карлос не будет страшен
Есть серьезные основания полагать, что не только Дане, но и всем остальным Карлос теперь будет страшен на любых кортах
+5
0
+5
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Andrey Shvalbe
> Трава была немного влажной, мяч проскальзывал

В Индианс-Уэльсе все наоборот было: медленное и тоже подходило Карлосу. Когда же изобретут неудобное для него и нужное Дане?
+9
-5
+4
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Матвей Суицидин
Первый сет играли на равных до необъяснимого провала в концовке, второй сет безнадега, третий сет равная игра при том, что напрочь отключилась подача. Карлос, конечно, был лучше, это бесспорно, но и Медведеву немного не повезло. Третий сет можно было перевернуть, Карлос был расфокусирован, у него такое частенько бывает, начал заигрываться, но с подачей что-то необъяснимое случилось. Вообще не помню такого у Медведева.
+6
-2
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Михо
Ответ Vale1
Надеюсь, на последующих турнирах такой дискриминации не будет... Уж не знаю, как в прошлом году было и в самом начале этого, начал только с весенних "Мастерсов" смотреть.
Англичане самые ярые русофилы еще с царских времен, это осталось и по сей день. Россия сменила Британию во главе мира в начале 20 века, чего британцы не простили до сих пор
+6
-3
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Андрей Никитин99
Даня сыграл нормально
Единственное что он мог сделать это брать свою подачу и надеется на удачу(рифма😁)
Не повезло,плюс усталость сказалась
Думаю Даня свои пару шлемов ещё возьмёт
1)на Харде шансы определено будут
2)Карлито довольно травматичен

Ждём Хард и болеем

P.s Карлос нереальный зверь,из всех молодых именно он явный number one на долгие годы
+3
-1
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pizzatcarizza
Ответ Andrey Shvalbe
> Трава была немного влажной, мяч проскальзывал В Индианс-Уэльсе все наоборот было: медленное и тоже подходило Карлосу. Когда же изобретут неудобное для него и нужное Дане?
Странно вы его слова переиначили. Он же не говорил, что оно ему не нравиться.
+4
-2
+2
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Михо
Ответ Vale1
Русофилы или все-таки русофобы?)
Согласен, перепутал понятия в горячке праведного возмущения) спасибо что поправили)
+2
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Aporte14
Даня сыграл на уровне. Но беда в том, что его уровень несопоставим с уровнем Карлоса. Что Медведев и отметил
+7
-6
+1
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Vale1
Ответ gerr_max
Как в финале ИУ?
Там не быстрый хард.
+1
0
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Liza Veselova
Радует, что на пресс конференции Даня не сильно расстроенный. Карлос лучше сыграл, Даня свои ошибки признает. Болеем дальше, ждем Вашингтон))
+2
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sedric
Ответ Vale1
Даня и в розыгрышах неплохо смотрелся, ошибок бы поменьше простых только было. Карлос также неидеален был, и на своей подаче в том числе. Но в целом лучше, конечно.
В том то и дело, что Медведев в розыгрышах хорошо играл, и на приеме в целом неплохо, учитывая как он принимает, и как это использует Алькарас. Но как итог Алькарас его переехал. Потому что Медведеву с его стилем всегда очень тяжело против соперников, которые умеют созидать. Здесь нужно держать свою подачу и терпеть в расчете на ошибки Алькараса.
+1
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gerr_max
Что-то вспомнил матчи Шараповой против Серены при просмотре сегодняшней игры.

Так же безнадёжно...
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sedric
Ответ gerr_max
Надо менять стиль игры.
Это невозможно. Поменять стиль игры без потери качества способны только великие. Поэтому у них и два десятка шлемов. Да и не нужно это Медведеву, он на 20 шлемов не претендует. Если когда-то получится еще хоть один забрать, для него уже будет счастьем. А Алькарас такой в туре один.
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sined2000
Однажды центральный корт Уимблдон закроют на ремонт и тогда...
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Ничего Смешного
Дань, серьезно? Когда за первую ракетку болеешь то ожидаешь хотя бы не такой позор в 3м сете и не такое разгильдяйство в первом.
+6
-6
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YIV
Ответ Vale1
Почему третьей ракетке мира и участнику полуфинала дали так мало времени потренироваться на ЦК? Я уж не говорю про матчи. Зато Алькарас там четырежды играл до этого...
Ну он же сам просил его ставить на первый корт, говорил, что ему не хочется оттуда уходить, потому что он там не проигрывает.
0
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