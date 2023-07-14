Медведев о полуфинале «Уимблдоне»: «Я сыграл не так уж плохо, матч не был ужасным. Но с Алькарасом нужно показывать максимум, и только так можно победить»
Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале «Уимблдона».
Он уступил Карлосу Алькарасу – 3:6, 3:6, 3:6.
Сегодня Медведев впервые за шесть матчей играл на Центральном корте.
– Он хорошо играл. Мне кажется, я сыграл не так уж плохо. Конечно, мог бы сыграть лучше. Лучше подавать. Но матч не был ужасным.
Но было очень тяжело, потому что Центральный корт, разумеется, отличается от Корта №1. Я это знал. Нужно адаптироваться. Это не первый случай в моей карьере, когда нужно адаптироваться к разным кортам. Сложность в том, что до сегодняшнего утра я не тренировался на Центральном. Мне дали 30 минут.
Трава была немного влажной, мяч проскальзывал, и я много ошибался, потому что немного опаздывал к мячу. Я всегда говорил, что главное на траве – это ритм. Этого мне немного не хватало, особенно на приеме.
– 6:3, 6:3, 6:3, меньше двух часов. На мой взгляд, вы не играли плохо. Просто он впечатляюще выступил. Что самое сложное в матч против него?
– Он очень сильный игрок. В целом я бы сказал, что нужно сравнивать с Большой тройкой, они потрясающие, выиграли столько «Больших шлемов», столько матчей. Он похож на них. Ему только 20 лет. У него уже есть один «Большой шлем». Он играет великолепно. Много-много недель пробыл №1.
В то же время мне уже удавалось побеждать лучших игроков мира, в том числе некоторых из Большой тройки. Я не побеждал Роджера, но мы и не играли в период, когда я закрепился в топ-10.
Нужно играть как можно лучше. Нужно играть на максимуме своих возможностей. Мы с вами оба считаем, что я не играл плохо, но я не показал максимум. Против таких игроков, как Карлос, Новак, Рафа, нужно показать максимум.
Возможно, с другими парнями можно играть неплохо, и у тебя будут шансы, по ходу матча ты что-нибудь придумаешь. А с Карлосом нужно показывать максимум, и только так можно победить. К сожалению, я этого не сделал.
Медведев без шансов проиграл Алькарасу в полуфинале «Уимблдона». Как это было
Даня провалил свою подачу. Поражение кроется только в этом. Нельзя с Алькарасом подавать 50%
Но при этом все равно турнир супер, полуфинал. Дане спасибо А впереди любимый отрезок сезона
Думаю, с тем уровнем, который показывает по году, Даня на нём должен летать. ЮС Опен — главная цель. Для Дани в форме на этом харде и Карлос не будет страшен
Думаю, ещё будут у Дани над ним победы
В Индианс-Уэльсе все наоборот было: медленное и тоже подходило Карлосу. Когда же изобретут неудобное для него и нужное Дане?
Единственное что он мог сделать это брать свою подачу и надеется на удачу(рифма😁)
Не повезло,плюс усталость сказалась
Думаю Даня свои пару шлемов ещё возьмёт
1)на Харде шансы определено будут
2)Карлито довольно травматичен
Ждём Хард и болеем
P.s Карлос нереальный зверь,из всех молодых именно он явный number one на долгие годы
Так же безнадёжно...