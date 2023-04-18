Чесноков о конфликте Медведева и Зверева: «Игроки должны сами в этом разобраться. Визуально показалось, что Даниил не нарушил никаких правил»

Андрей Чесноков прокомментировал конфликт между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.

Немец обвинил россиянина в несоблюдении принципов фэйр-плей после поражения в Монте-Карло 6:3, 5:7, 6:7(7). После этого они обменялись претензиями.

«Игроки должны разобраться в этом сами. Ничего страшного в том, что Медведев пошел в туалет, нет, такое случается, тем более что они играли в довольно холодную погоду. Визуально казалось, что все было в рамках правил, я думаю, судья ему разрешил удалиться.

Если бы что-то было нарушено, судья мог вынести предупреждение, отдать очко, потом гейм сопернику, позже Медведеву могли выписать штраф за нарушение правил, но ничего из этого не произошло, так что думаю, что Даниил не нарушает никаких правил.

Я думаю, что Зверев это сказал на эмоциях после поражения. Но, может быть, на корте произошло что-то другое, может, Медведев чем-то его задел. Знаете, Джон Макинрой, когда играл, часто кого-то цеплял, и людям это не очень нравилось. Хотя со мной он всегда вел себя корректно, не знаю почему», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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