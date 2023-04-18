Чесноков о конфликте Медведева и Зверева: «Игроки должны сами в этом разобраться. Визуально показалось, что Даниил не нарушил никаких правил»

Теги ATP Андрей Чесноков Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал конфликт между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.

Немец обвинил россиянина в несоблюдении принципов фэйр-плей после поражения в Монте-Карло 6:3, 5:7, 6:7(7). После этого они обменялись претензиями.

«Игроки должны разобраться в этом сами. Ничего страшного в том, что Медведев пошел в туалет, нет, такое случается, тем более что они играли в довольно холодную погоду. Визуально казалось, что все было в рамках правил, я думаю, судья ему разрешил удалиться.

Если бы что-то было нарушено, судья мог вынести предупреждение, отдать очко, потом гейм сопернику, позже Медведеву могли выписать штраф за нарушение правил, но ничего из этого не произошло, так что думаю, что Даниил не нарушает никаких правил.

Я думаю, что Зверев это сказал на эмоциях после поражения. Но, может быть, на корте произошло что-то другое, может, Медведев чем-то его задел. Знаете, Джон Макинрой, когда играл, часто кого-то цеплял, и людям это не очень нравилось. Хотя со мной он всегда вел себя корректно, не знаю почему», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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13 комментариев

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Sincere
Ответ Lanapiano
Сам Даниил признал, что что-то было, и извинился. Наверное, в трансляции это «что-то другое» для зрителей было не очень понятно.
Он вел себя порой некрасиво (зрителей провоцировал, закрывал им рот), но это не является нечестным к Звереву. видимо за некрасивое поведение извинился. а Зверев предъявил именно за перерыв...
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+17
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murzzzzzilka
Ответ Lanapiano
Сам Даниил признал, что что-то было, и извинился. Наверное, в трансляции это «что-то другое» для зрителей было не очень понятно.
Вы валите все в одну кучу.
Медведев традиционно «взаимодействовал» со зрителями и судьей, но никоим образом не нарушал правил и никак не оскорблял тонкой душевной организации Шурика.
Думаю, извинялся он за общее поведение.
Плюс, говорят, он на тренировке перебрал с шуточками в адрес Зверева.
+13
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Vic_14
Ответ Lanapiano
Сам Даниил признал, что что-то было, и извинился. Наверное, в трансляции это «что-то другое» для зрителей было не очень понятно.
Поведение не было идеальным, поэтому извинился, он часто извиняется у сетки, просто подсластить пилюлю пытается. Я в комментариях к хайлайтам на теннис тв не раз встречала, что люди удивляются, почему Медведев все время извиняется у сетки. Зверев проиграл сам, никто ему не виноват.
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Skip
Адекватное мнение у Чеснокова
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Картман
Судя по всему, как говно вели себя оба. Но только у одного Даниила хватило смелости и самоиронии это признать.
+6
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Lanapiano
Сам Даниил признал, что что-то было, и извинился. Наверное, в трансляции это «что-то другое» для зрителей было не очень понятно.
+5
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+2
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nick-basil
Медведев отлично тролит Шурика. Я думаю у него все отлично со сном на эту тему. И у Зверева если и есть проблема , то не с Даней , а со своим теннисом, с уверенностью.
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Vic_14
Ответ murzzzzzilka
Вы валите все в одну кучу. Медведев традиционно «взаимодействовал» со зрителями и судьей, но никоим образом не нарушал правил и никак не оскорблял тонкой душевной организации Шурика. Думаю, извинялся он за общее поведение. Плюс, говорят, он на тренировке перебрал с шуточками в адрес Зверева.
о! а где это было про шуточки на тренировках?
+2
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nick-basil
Не удивлюсь, если Медведев как-нибудь назовет Шурика самым зверским человеком из теннисистов
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nebolela
Сын достоин своей мамы.
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murzzzzzilka
Ответ Vic_14
о! а где это было про шуточки на тренировках?
Кто-то писал в новости про извинения, если не ошибаюсь
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