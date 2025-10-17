2

Андрей Ольховский: «У Андреевой пропала уверенность в игре и своих силах»

Андрей Ольховский высказался о спаде Мирры Андреевой.

Россиянка выбыла на старте двух последних турниров – тысячника в Ухане и пятисотника в Нинбо. В целом после «Уимблдона» у нее пять поражений в девяти матчах.

«Сложно сказать, что сейчас происходит с Миррой, но видно, что у нее пропала уверенность в своей игре, своих силах. В начале карьеры она была мало известна соперницам, теперь на нее серьезно настраиваются, так как она игрок первой десятки мирового рейтинга. К тому же, от нее постоянно ждут высоких результатов, и это не может не давить в 18 лет», ­– цитирует ТАСС двукратного чемпиона «Больших Шлемов» в миксте.

«###### этот теннис ######!» Мирра Андреева устала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
