Андрей Ольховский: «У Андреевой пропала уверенность в игре и своих силах»
Андрей Ольховский высказался о спаде Мирры Андреевой.
Россиянка выбыла на старте двух последних турниров – тысячника в Ухане и пятисотника в Нинбо. В целом после «Уимблдона» у нее пять поражений в девяти матчах.
«Сложно сказать, что сейчас происходит с Миррой, но видно, что у нее пропала уверенность в своей игре, своих силах. В начале карьеры она была мало известна соперницам, теперь на нее серьезно настраиваются, так как она игрок первой десятки мирового рейтинга. К тому же, от нее постоянно ждут высоких результатов, и это не может не давить в 18 лет», – цитирует ТАСС двукратного чемпиона «Больших Шлемов» в миксте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
