ITF сменит название на World Tennis с 2026 года

Международная федерация тенниса приняла решение изменить название.

ITF с 1 января 2026 года будет называться World Tennis. Такое решение приняли на ежегодном собрании организации. Подавляющее большинство национальных теннисных ассоциаций поддержало переименование.

Совет и исполнительный комитет ITF предложили сменить название, чтобы оно точнее отражало роль организации как глобального руководящего органа тенниса и защитника спорта, а также ее вклад в развитие тенниса совместно с национальными ассоциациями по всему миру.

«Название World Tennis точнее отражает то, кем мы являемся сегодня. Мы глобальный руководящий орган и защитник тенниса, который работает вместе с членами федерации, чтобы дать возможность заниматься теннисом каждому», – сказал президент ITF Дэвид Хаггерти.

Организация была основана в Париже в 1913 году как International Lawn Tennis Federation, а в 1977 году получила название International Tennis Federation.