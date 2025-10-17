1

Шнайдер второй раз в сезоне вышла в полуфинал

19-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в полуфинал WTA 500 в Нинбо.

Она обыграла Чжу Линь – 2:6, 6:3, 6:1. В третьем сете при счете 4:1 китаянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с тазобедренным суставом.

Шнайдер второй раз в сезоне сыграет в полуфинале. Последний раз она выходила в эту стадию на пятисотнике в Монтеррее – тогда она стала чемпионкой, обыграв в финале Екатерину Александрову.

В полуфинале Шнайдер поборется с Александровой. Она встретится с ней третий раз в 2025 году. Счет личных встреч – 1:1.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoДиана Шнайдер
logoЧжу Линь
logoWTA
Ningbo Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Стокгольм (ATP). Рууд поборется с Кордой, Имер – с Шаповаловым, Руне, Эмбер вышли в 1/2 финала
55 минут назадLive
«Я решил, что пора что-то менять». Тиафу объявил о прекращении сотрудничества с командой
19 минут назад
ITF сменит название на World Tennis с 2026 года
1сегодня, 14:48
Брюссель (ATP). Музетти играет с Мпетши Перрикаром, Оже-Альяссим поборется со Спиццирри, Давидович-Фокина – с Коллиньоном, Лехечка вышел в 1/2 финала
2сегодня, 14:19Live
Алматы (ATP). Штруфф играет с Муте, Медведев, Микельсен вышли в 1/2 финала, Коболли выбыл
39сегодня, 14:16Live
Нинбо (WTA). Александрова, Шнайдер, Рыбакина, Паолини вышли в 1/2 финала
84сегодня, 13:59
Андрей Ольховский: «У Андреевой пропала уверенность в игре и своих силах»
6сегодня, 13:23
Роддик назвал четырех величайших теннисисток в истории
7сегодня, 12:58
Рыбакина о борьбе за попадание на итоговый: «Не сказала бы, что чувствую давление»
3сегодня, 12:08
Рыбакина одержала 50-ю победу в сезоне
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
2вчера, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44