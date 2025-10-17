Шнайдер второй раз в сезоне вышла в полуфинал

19-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в полуфинал WTA 500 в Нинбо.

Она обыграла Чжу Линь – 2:6, 6:3, 6:1. В третьем сете при счете 4:1 китаянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с тазобедренным суставом.

Шнайдер второй раз в сезоне сыграет в полуфинале. Последний раз она выходила в эту стадию на пятисотнике в Монтеррее – тогда она стала чемпионкой, обыграв в финале Екатерину Александрову .

В полуфинале Шнайдер поборется с Александровой. Она встретится с ней третий раз в 2025 году. Счет личных встреч – 1:1.