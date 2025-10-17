«Я решил, что пора что-то менять». Тиафу объявил о прекращении сотрудничества с командой

29-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу прекратил работу со всей командой.

Ранее американец снялся со всех оставшихся турниров в этом сезоне.

«Сезон-2025 для меня закончился раньше, чем я ожидал. Это не был тот сезон, на который я надеялся, но я извлек много уроков как на корте, так и вне его

Хочу выразить огромную благодарность моей команде. Я работал с этими ребятами несколько лет. Мы пережили невероятные моменты, которые я запомню навсегда.

Тем не менее, я решил, что пора что-то менять. Я искренне ценю любовь, энергию, страсть и братство. Это было потрясающее время, и впереди у нас только лучшее.

Я с нетерпением жду того, что меня ждет, и готов усердно работать. Спасибо всем за любовь и поддержку на протяжении всего пути. Лучшее еще впереди», – написал Тиафу в соцсети.