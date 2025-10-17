  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Я решил, что пора что-то менять». Тиафу объявил о прекращении сотрудничества с командой
4

«Я решил, что пора что-то менять». Тиафу объявил о прекращении сотрудничества с командой

29-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу прекратил работу со всей командой.

Ранее американец снялся со всех оставшихся турниров в этом сезоне.

«Сезон-2025 для меня закончился раньше, чем я ожидал. Это не был тот сезон, на который я надеялся, но я извлек много уроков как на корте, так и вне его

Хочу выразить огромную благодарность моей команде. Я работал с этими ребятами несколько лет. Мы пережили невероятные моменты, которые я запомню навсегда.

Тем не менее, я решил, что пора что-то менять. Я искренне ценю любовь, энергию, страсть и братство. Это было потрясающее время, и впереди у нас только лучшее.

Я с нетерпением жду того, что меня ждет, и готов усердно работать. Спасибо всем за любовь и поддержку на протяжении всего пути. Лучшее еще впереди», – написал Тиафу в соцсети.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Фрэнсиса Тиафу
logoФрэнсис Тиафу
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Руне о травме ноги, полученной в матче с Этчеверри: «Чувствую себя не очень хорошо. Надеюсь, успею восстановиться»
110 минут назад
Стокгольм (ATP). Рууд борется с Кордой, Имер встретится с Шаповаловым, Руне, Эмбер вышли в 1/2 финала
642 минуты назадLive
Брюссель (ATP). Оже-Альяссим играет со Спиццирри, Давидович-Фокина встретится с Коллиньоном, Лехечка вышел в 1/2 финала, Музетти выбыл
444 минуты назадLive
Медведев о целях на финальную часть сезона: «Зацепиться за десятое место было бы очень хорошо»
347 минут назад
Алматы (ATP). Медведев, Муте, Микельсен вышли в 1/2 финала, Коболли выбыл
44сегодня, 16:14
ITF сменит название на World Tennis с 2026 года
1сегодня, 14:48
Шнайдер второй раз в сезоне вышла в полуфинал
1сегодня, 14:00
Нинбо (WTA). Александрова, Шнайдер, Рыбакина, Паолини вышли в 1/2 финала
86сегодня, 13:59
Андрей Ольховский: «У Андреевой пропала уверенность в игре и своих силах»
10сегодня, 13:23
Роддик назвал четырех величайших теннисисток в истории
10сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
2вчера, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44