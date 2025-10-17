  • Спортс
  • Медведев о целях на финальную часть сезона: «Зацепиться за десятое место было бы очень хорошо»
3

Медведев о целях на финальную часть сезона: «Зацепиться за десятое место было бы очень хорошо»

Даниил Медведев рассказал о целях на последнюю часть сезона.

Сегодня россиянин вышел в полуфинал турнира в Алматы, обыграв Фабиана Марожана со счетом 7:5, 6:2. В чемпионской гонке Медведев поднялся на 14-ю строчку.

– Чувствуешь, что набираешь обороты? Ты говорил вчера про первый матч, что как будто бы тяжело у тебя шло. Можно сказать, что ко второму матчу ты чуть-чуть набрал обороты и включился в эту борьбу за хорошее место в чемпионской гонке?

– Я не думаю, что прям включился, потому что надо, если не ошибаюсь, сыграть хотя бы в финале «Мастерса» в Париже. Это, конечно, всегда возможно, но в каком-то смысле не может быть целью, потому что это слишком большое давление. То есть, конечно, понятно, я играю на каждом турнире. И даже несмотря на то, что у меня давно нет титулов, я играю, чтобы победить – будь то Шанхай, Пекин, Ханчжоу или сейчас Алматы. И если я смогу сделать что-то сумасшедшее в Вене и потом в Париже, то это будет круто! Если я каким-то образом, каким-то чудом залечу в Турин – но такой цели у меня именно сейчас нет.

Цель сейчас – постараться набрать побольше очков. Может быть, кто его знает, получится зацепиться, допустим, за 11-е место или десятое в конце сезона. Это уже было бы очень хорошо. Если будет лучше – то вообще супер. А по матчу, да, действительно, сегодня он получился лучше, чем вчера. Поэтому надеюсь, что завтра будет еще лучше, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
