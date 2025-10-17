Брюссель (ATP). 1/4 финала. Лехечка встретится с Бонзи, Музетти – с Мпетши Перрикаром, Оже-Альяссим поборется со Спиццирри, Давидович-Фокина – с Коллиньоном
Лоренцо Музетти сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром в четвертьфинале в Брюсселе.
Сетка турнира здесь.
BNP Paribas Fortis European Open
Брюссель, Бельгия
13 – 19 октября 2025
ATP 250
Призовой фонд – 706 850 евро
Крытые корты, хард
1/4 финала
