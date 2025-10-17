  • Спортс
  • Брюссель (ATP). 1/4 финала. Лехечка встретится с Бонзи, Музетти – с Мпетши Перрикаром, Оже-Альяссим поборется со Спиццирри, Давидович-Фокина – с Коллиньоном
0

Брюссель (ATP). 1/4 финала. Лехечка встретится с Бонзи, Музетти – с Мпетши Перрикаром, Оже-Альяссим поборется со Спиццирри, Давидович-Фокина – с Коллиньоном

Лоренцо Музетти сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром в четвертьфинале в Брюсселе.

BNP Paribas Fortis European Open

Брюссель, Бельгия

13 – 19 октября 2025

ATP 250

Призовой фонд – 706 850 евро

Крытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
