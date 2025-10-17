  • Спортс
  • Руне о травме ноги, полученной в матче с Этчеверри: «Чувствую себя не очень хорошо. Надеюсь, успею восстановиться»
Руне о травме ноги, полученной в матче с Этчеверри: «Чувствую себя не очень хорошо. Надеюсь, успею восстановиться»

Хольгер Руне ответил на вопрос о самочувствии после четвертьфинала в Стокгольме.

В 1/4 финала он обыграл Томаса Мартина Этчеверри – 6:7(4), 6:3, 6:4. В третьем сете при счете 3:2 датчанин взял медицинский перерыв из-за травмы ноги.

«Честно говоря, не очень хорошо [себя чувствую]. Но я очень рад, что смог закончить матч. Без вас, замечательных болельщиков, я бы не справился. У меня были серьезные проблемы с левой ногой, но атмосфера была особенной.

Посмотрим. Сначала мне нужно восстановиться, а там будет видно. Надеюсь, что успею. Мы сделаем все возможное, чтобы быть в оптимальном физическом состоянии. Надеюсь, я смогу выйти на корт», – сказал Руне в интервью на корте.

В полуфинале датчанин сыграет с Юго Эмбером.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
