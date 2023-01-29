Джокович разрыдался на трибунах вместе с командой после победы на Australian Open

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович разрыдался после победы на Australian Open.

Серб стал 10-кратным чемпионом турнира, обыграв в финале Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

После матча он поднялся на трибуну к своей команде.

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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37 комментариев

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knzhnmdscj
После такого точно не стОит называть его актером, такой истерический плач в конце говорит только о большем напряжении, что осталось за кадром и как ему было сложно - остаётся только представлять.
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Dmitry Aqf
Ответ ivanzhu90
Жалкие чинуши, не пустили величайшего игрока на турнир в 22 году, ради своих полит игр. Поделом проиграли выборы.
Да уж, недавно где-то читал, что часть из них сейчас под следствием.
Но то, что федеральные власти решили щелкнуть по носу штатовские, используя при этом Новака, действительно было подло.
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Dmitry Aqf
Ответ sfrrrR
А где главные талисманы Джоковича: VaD, Хозяин патриотов, Stas Salesov, maalry и т. д.? И куда пропал Канонир35? Ну этот наверно праздничные эмодзи и смайлики готовит... Без всех этих прекрасных людей не было бы этой победы. Я считаю.
Стас стойко переживал победы Новака, но удар Сабаленки не выдержал...
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ugmyanswer
ИДЕМО! ИДЕМО! ИДЕМО!!!!!
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Kironbet
Никто даже представить не может, что в душе у человека было когда с ним так поступили... Удивительно как он не потерял веру во все светлое! Очень трогательный момент, когда находишься в примерно таком же состоянии что и Ноле....
+6
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Виталий Желтоусов
Великая победа великого Новака!
+2
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Верховенский1990
Я редко плачу, но даже меня прошибло на слезу, тем более вспоминая прошлогодний беспредел.
+8
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Kironbet
Ответ scanner c
Как помню в прошлом году очень многие смеялись, (особенно тут на спорт.ру, были такие кирпич, салесов, Вад) над ним, когда у него в нале ничего не получалось проигрывал баранкой. А вон оно как получилось набрал форму и догнал Надаля. И наверное обойдет...
Да, смеется тот, кто смеется последним... ;)
+3
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arseny572
Мы тоже все рыдаем! Новак - лучший!
+6
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kyckoba
Это было очень круто и трогательно
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Кино Музыка
Хороший турнир получился. Жизнеутверждающий.
+3
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costa0545
Честно говоря ему это действительно далось тяжело, хотя он сам создал себе такие проблемы, его можно только ещё сильнее уважать зато, что он это преодолел)))
+6
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Luis Bovleck
Ответ Luis Bovleck
Это с прошлого года накопилось и дало выход сейчас. Такую "веселуху" ему устроили в Австралии, он сам сказал, что забыть эти дни будет невозможно. Самое смешное, что они его чуть ли не в тюрягу посадили с этим ковидом, а уже в этом году хоть с двойным ковидом, хоть с тройным ковидом на корт выходи и играй в Австралии, всем пофигу. Чертова клоунада и больше ничего.
А за год до клоунады с Новаком, еще помню всех игроков позапирали в "гостинице" типа концлагерь на "локдаун" с мышами, тараканами, клопами и наглухо забитыми окнами. Путинцева, наверняка, до сих пор помнит "приятные впечатления" от АО 2021. Ох уже эта Австралия етить вашу мать. Честно говоря, до ковида у меня было гораздо лучшее впечатление о них.
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j4romir
Я даже мурашек словил, что довольно редко бывает в последнее время.
С победой, великий.
Еще поплачешь на РГ от счастья )
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-3
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Кавабунга Шреддоголовый
Это все, что накопилось за прошлый год. Он выполнил свою миссию
+7
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<vella>
лучший. просто браво!
мои искренние поздравления Ноле и всем его болельщикам.
если бы не прошлогодняя скандальная депортация сейчас бы у Ноле было 23 шлема, ибо АО его вотчина, он здесь хозяин.
+9
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ofc
Сам чуть не пустил слезу с ним.
Величайший.
+13
0
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sfrrrR
А где главные талисманы Джоковича: VaD, Хозяин патриотов, Stas Salesov, maalry и т. д.? И куда пропал Канонир35? Ну этот наверно праздничные эмодзи и смайлики готовит...

Без всех этих прекрасных людей не было бы этой победы. Я считаю.
+12
-1
+11
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Дима Дмитриев
Конечно, теперь вальс с Соболем)
У-ха-ха-ха)
+3
-3
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Skip
Эмоциональный стресс у Джоки, да, столько и сколько всего он отдает на такие победы
+9
0
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369
Это называется -ВЫХОД
Кто-то бухает, а кто-то колется (с)...)
+2
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Iva_Nova
Новак не железный...
Люблю еще больше! :)
+10
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Tarkovski
С возрастом люди сентиментальней становятся )
+7
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Luis Bovleck
Это с прошлого года накопилось и дало выход сейчас. Такую "веселуху" ему устроили в Австралии, он сам сказал, что забыть эти дни будет невозможно. Самое смешное, что они его чуть ли не в тюрягу посадили с этим ковидом, а уже в этом году хоть с двойным ковидом, хоть с тройным ковидом на корт выходи и играй в Австралии, всем пофигу. Чертова клоунада и больше ничего.
+50
-3
+47
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nicckk
Чего хотите говорите, но Новак самый близкий к народу чемпион и самый человечный что-ли, не прячет то что на душе
+18
0
+18
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