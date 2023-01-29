Джокович разрыдался на трибунах вместе с командой после победы на Australian Open
Новак Джокович разрыдался после победы на Australian Open.
Серб стал 10-кратным чемпионом турнира, обыграв в финале Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).
После матча он поднялся на трибуну к своей команде.
Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне
Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга
Но то, что федеральные власти решили щелкнуть по носу штатовские, используя при этом Новака, действительно было подло.
С победой, великий.
Еще поплачешь на РГ от счастья )
мои искренние поздравления Ноле и всем его болельщикам.
если бы не прошлогодняя скандальная депортация сейчас бы у Ноле было 23 шлема, ибо АО его вотчина, он здесь хозяин.
Величайший.
Без всех этих прекрасных людей не было бы этой победы. Я считаю.
У-ха-ха-ха)
Кто-то бухает, а кто-то колется (с)...)
Люблю еще больше! :)