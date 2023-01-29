Джокович разрыдался на трибунах вместе с командой после победы на Australian Open

разрыдался после победы на .

Серб стал 10-кратным чемпионом турнира, обыграв в финале – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

После матча он поднялся на трибуну к своей команде.

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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