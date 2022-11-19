Рублев о выходе из группы итогового, где были три экс-чемпиона: «Меньше всего ожидал какого-то успеха и, возможно, это помогло»

Седьмая ракетка мира прокомментировал победу над на итоговом турнире (3:6, 6:2, 6:3). Благодаря этому Рублев вышел в полуфинал.

– Что ты изменил во второй партии, чтобы стало возможно его обыграть?

– Поменял ракетку. Серьезно, поменял ракетку, ей стало легче справа бить. И в целом себя подбадривал, говорил продолжать бороться. Смог еще лучше заиграть, был агрессивнее, чем он, и большинство розыгрышей вел уже я.

– Видел ли ты по ходу матча, что Стефанос психологически просел и не справлялся?

– Конечно, когда ты выигрываешь сет и вроде уверенно, плюс предыдущий матч он выиграл, думаешь, что должен выиграть. Чуть не так что-то начинает происходить, в итоге он не выдержал и стал показывать эмоции. Тем самым у него игра упала еще ниже, а я смог добавить.

– В какой момент понял, что сегодня облажаться уже не вариант?

– Ни в какой. Только когда 5:2 повел. Тогда понял, что уже нельзя. А когда 4:2, его подача, думал: «4:3, не дай бог, он хорошо сыграет, я плохо сыграю, и уже 4:4». Все равно не было уверенности, пока 5:2 не стало.

– Неделю назад ты говорил: «Что тут делаю в группе с чемпионами?». Сегодня вышел в полуфинал. Чем сложнее, тем, получается, тебе легче?

– Сейчас так же считаю. Счастлив, что смог выйти. Просто так сложилось в этом году. Меньше всего ожидал какого-то успеха и, возможно, это помогло, – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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