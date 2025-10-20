Чемпионская гонка WTA. Рыбакина отстает от Андреевой на 14 очков

Елена Рыбакина приблизилась к Мирре Андреевой в чемпионской гонке WTA.

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.

Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».

На этой неделе Елена Рыбакина выступит на пятисотнике в Токио – ей достаточно выиграть два матча, чтобы последней отобраться на итоговый. Мирра Андреева не сыграет ни в Токио, ни в Гуанчжоу.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 20 октября 2025