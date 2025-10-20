2

Чемпионская гонка WTA. Рыбакина отстает от Андреевой на 14 очков

Елена Рыбакина приблизилась к Мирре Андреевой в чемпионской гонке WTA.

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.

Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».

На этой неделе Елена Рыбакина выступит на пятисотнике в Токио – ей достаточно выиграть два матча, чтобы последней отобраться на итоговый. Мирра Андреева не сыграет ни в Токио, ни в Гуанчжоу.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 20 октября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь)* 9990
2 (2) Ига Швентек (Польша)* 8303
3 (4) Коко Гауфф (США)* 6573
4 (3) Аманда Анисимова (США)* 5897
5 (5) Джессика Пегула (США)* 5183
6 (6) Мэдисон Киз (США)* 4395
7 (8) Жасмин Паолини (Италия)* 4325
8 (7) Мирра Андреева (Россия) 4319
9 (9) Елена Рыбакина (Казахстан) 4305
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3375
11 (11) Клара Таусон (Дания) 2770
12 (12) Элина Свитолина (Украина) 2605
13 (14) Белинда Бенчич (Швейцария) 2576
14 (13) Эмма Наварро (США) 2515
15 (15) Линда Носкова (Чехия) 2376
16 (16) Наоми Осака (Япония) 2373
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2209
18 (19) Диана Шнайдер (Россия) 2056
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
