Чемпионская гонка WTA. Рыбакина отстает от Андреевой на 14 очков
Елена Рыбакина приблизилась к Мирре Андреевой в чемпионской гонке WTA.
В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.
Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».
На этой неделе Елена Рыбакина выступит на пятисотнике в Токио – ей достаточно выиграть два матча, чтобы последней отобраться на итоговый. Мирра Андреева не сыграет ни в Токио, ни в Гуанчжоу.
PIF Race to the WTA Finals
Положение на 20 октября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)*
|9990
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)*
|8303
|3 (4)
|Коко Гауфф (США)*
|6573
|4 (3)
|Аманда Анисимова (США)*
|5897
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)*
|5183
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)*
|4395
|7 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)*
|4325
|8 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|4319
|9 (9)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4305
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3375
|11 (11)
|Клара Таусон (Дания)
|2770
|12 (12)
|Элина Свитолина (Украина)
|2605
|13 (14)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2576
|14 (13)
|Эмма Наварро (США)
|2515
|15 (15)
|Линда Носкова (Чехия)
|2376
|16 (16)
|Наоми Осака (Япония)
|2373
|17 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2209
|18 (19)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2056
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости