Рублев о том, что попал в группу с Джоковичем, Медведевым и Циципасом: «Я подумал: что я там делаю? Почему я в этой группе?»

прокомментировал жеребьевку итогового турнира ATP. Его спросили, что он подумал, когда узнал, что попал в группу с тремя бывшими чемпионами – , и .

«Я подумал: что я там делаю? Почему я в этой группе? Короче, ничего хорошего я не думал.

А еще я думал, как так возможно, что Рафа и Новак никогда не оказываются вместе (смеется).

Но, в конце концов, от этого не уйти. Если ты хочешь играть с лучшими и стараться их победить, то нужно с ними встречаться. Пришел этот момент. Посмотрим.

Я не хочу думать, а хочу просто получить удовольствие и выложиться».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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