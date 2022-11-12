Рублев о том, что попал в группу с Джоковичем, Медведевым и Циципасом: «Я подумал: что я там делаю? Почему я в этой группе?»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Андрей Рублев прокомментировал жеребьевку итогового турнира ATP. Его спросили, что он подумал, когда узнал, что попал в группу с тремя бывшими чемпионами – Новаком Джоковичем, Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

«Я подумал: что я там делаю? Почему я в этой группе? Короче, ничего хорошего я не думал.

А еще я думал, как так возможно, что Рафа и Новак никогда не оказываются вместе (смеется).

Но, в конце концов, от этого не уйти. Если ты хочешь играть с лучшими и стараться их победить, то нужно с ними встречаться. Пришел этот момент. Посмотрим.

Я не хочу думать, а хочу просто получить удовольствие и выложиться».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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Андрей Рублев
Новак Джокович
46%
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
13%
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
4%
Стефанос Циципас
Каспер Рууд
3%
Каспер Рууд
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4%
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