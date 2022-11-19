Рублев о камбэке против Циципаса: «Я не сдавался, продолжал бороться, продолжал играть»

прокомментировал выход в полуфинал итогового турнира . Он обыграл – 3:6, 6:3, 6:2.

«Я не сдавался, продолжал бороться, продолжал играть.

Я немного потерял контроль над эмоциями, когда в первом сете глупо проиграл подачу с 40:0. Но потом сказал себе: «Ладно, продолжай бороться. У тебя еще будут шансы. Или хотя бы проиграешь с ощущением, что показал максимум».

В итоге мне удалось развернуть матч. И я очень рад, что вышел в полуфинал».

В полуфинале Рублев сыграет с , который в прошлом году не пустил его в плей-офф.

«Не знаю, получится ли по-другому, но я с нетерпением жду этого матча. Потому что Каспер – такой приятный человек.

Отличный игрок, отличный боец, в этом сезоне очень много достиг. Для меня это будет испытание. Надеюсь, я покажу максимум, а там посмотрим».

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