Рублев о камбэке против Циципаса: «Я не сдавался, продолжал бороться, продолжал играть»
Андрей Рублев прокомментировал выход в полуфинал итогового турнира ATP. Он обыграл Стефаноса Циципаса – 3:6, 6:3, 6:2.
«Я не сдавался, продолжал бороться, продолжал играть.
Я немного потерял контроль над эмоциями, когда в первом сете глупо проиграл подачу с 40:0. Но потом сказал себе: «Ладно, продолжай бороться. У тебя еще будут шансы. Или хотя бы проиграешь с ощущением, что показал максимум».
В итоге мне удалось развернуть матч. И я очень рад, что вышел в полуфинал».
В полуфинале Рублев сыграет с Каспером Руудом, который в прошлом году не пустил его в плей-офф.
«Не знаю, получится ли по-другому, но я с нетерпением жду этого матча. Потому что Каспер – такой приятный человек.
Отличный игрок, отличный боец, в этом сезоне очень много достиг. Для меня это будет испытание. Надеюсь, я покажу максимум, а там посмотрим».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии