Рублев о словах Циципаса про «несколько инструментов»: «Его бэкхенд не лучше моего, его форхенд не лучше моего. Скорость подачи не лучше моей»

прокомментировал слова о том, что он победил его за счет «нескольких инструментов».

«Я не знаю, несколько ли у меня инструментов. Если рассматривать отдельные удары, то его бэкхенд не лучше моего, его форхенд не лучше моего. Скорость подачи не лучше моей. Он быстрее. Но если смотреть на лучшие удары, я не думаю, что...

Конечно, в целом он лучше меня, потому что в рейтинге стоит выше и результаты у него лучше. Это очевидно. Тут сомнений нет.

Но я не думаю, что обыграл его за счет нескольких инструментов. У нас все матчи были тяжелыми. В этом году я ему дважды проиграл в трех сетах, а теперь победил в трех сетах.

У нас всегда были тяжелые матчи. Не считая финала в Монте-Карло, где он играл очень хорошо и легко меня уничтожил. Но остальные все были тяжелыми».

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