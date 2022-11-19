Циципас о поражении от Рублева: «Мне казалось, что я играю лучше. Но он победил за счет тех нескольких инструментов, которыми обладает»

прокомментировал поражение от на итоговом турнире – 6:3, 3:6, 2:6. Его спросили, почему в третьем сете ему не помогла подача.

«Я хорошо подавал. Находил нужные точки. Но он хорошо принимает, этого у него не отнимешь. Он принял в корт много подач.

Я пытался разнообразить игру. Я не чувствовал угрозу. Просто хотел попробовать кое-что новое – вдруг сработает, и я смогу его сбить. В конце матча был длинный гейм, в котором я пробовал новые вещи. Но он играл очень хорошо.

Очень жаль. Мне казалось, что я играю лучше. Я мог бы показать большее. Мог бы сыграть куда более творчески. Это и говорить не надо, это и так очевидно.

Он победил за счет тех нескольких инструментов, которыми обладает. Ему удалось ими воспользоваться и победить».

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