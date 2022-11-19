Циципас о поражении от Рублева: «Мне казалось, что я играю лучше. Но он победил за счет тех нескольких инструментов, которыми обладает»

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Андрея Рублева на итоговом турнире – 6:3, 3:6, 2:6. Его спросили, почему в третьем сете ему не помогла подача.

«Я хорошо подавал. Находил нужные точки. Но он хорошо принимает, этого у него не отнимешь. Он принял в корт много подач.

Я пытался разнообразить игру. Я не чувствовал угрозу. Просто хотел попробовать кое-что новое – вдруг сработает, и я смогу его сбить. В конце матча был длинный гейм, в котором я пробовал новые вещи. Но он играл очень хорошо.

Очень жаль. Мне казалось, что я играю лучше. Я мог бы показать большее. Мог бы сыграть куда более творчески. Это и говорить не надо, это и так очевидно.

Он победил за счет тех нескольких инструментов, которыми обладает. Ему удалось ими воспользоваться и победить».

Рублев – в 1/2 итогового! Прошел от отчаяния к бурной радости и спокойному доминированию против Циципаса 

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