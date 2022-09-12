Ферреро о физподготовке Алькараса: «Когда он приехал в мою академию, он был как макаронина. Никаких мышц спины и ног»

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро ответил на вопрос о физподготовке испанца.

– Не могли бы вы рассказать о его скорости?

– Скорости?

– Сразу ли вы это разглядели? Работали как-то над этим или это врожденное?

– Он взрывной [от природы]. Но при этом ему пришлось много работать. Когда он в 15 лет приехал в мою академию, он был как макаронина (улыбается). Мы должны были работать.

Мы видели, что у него очень быстрые руки и ноги, но совсем не было мышц спины и ног. Было много работы. Но, конечно, мы уже тогда увидели в нем что-то особенное.

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