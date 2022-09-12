Ферреро о физподготовке Алькараса: «Когда он приехал в мою академию, он был как макаронина. Никаких мышц спины и ног»

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро ответил на вопрос о физподготовке испанца.
– Не могли бы вы рассказать о его скорости?
– Скорости?
– Сразу ли вы это разглядели? Работали как-то над этим или это врожденное?
– Он взрывной [от природы]. Но при этом ему пришлось много работать. Когда он в 15 лет приехал в мою академию, он был как макаронина (улыбается). Мы должны были работать.
Мы видели, что у него очень быстрые руки и ноги, но совсем не было мышц спины и ног. Было много работы. Но, конечно, мы уже тогда увидели в нем что-то особенное.
Алькарас спешит к величию. Он самый молодой №1 в истории и вошел в топ-10 юных чемпионов «Большого шлема»
Алькарас в среду был в одном ударе от вылета с US Open, а сегодня – чемпион, №1 и легенда
Карлос Алькарас – новый гигант мужского тенниса. Рассказываем, откуда он взялся
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе