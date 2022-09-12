Ферреро о том, может ли Алькарас сменить Большую тройку: «Там речь идет о 22 «Шлемах». У него всего один. Но потенциал есть»

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро ответил, может ли испанец сменить Большую тройку.

– Моя цель вывести его на высокий уровень тенниса. Конечно, я знаю, что добиться того, чего добились они, будет очень, очень сложно. Там речь идет о 22 «Шлемах». У него всего один. Впереди долгий путь.

Но кто знает? Думаю, у него есть все теннисные качества и потенциал, чтобы стать одним из лучших. Мы должны попробовать.

– А с точки зрения харизмы, интереса к спорту?

– Конечно. Вы можете видеть это на корте – люди наслаждаются его игрой. Да, это точно.

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