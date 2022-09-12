Хуан Карлос Ферреро: «Сейчас Алькарас раскрыл 60% своего потенциала. Он еще многое может улучшить»

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Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро ответил, удивлен ли он ранним успехом испанца на турнире «Большого шлема».

– Нет, потому что знаю его уровень. Конечно, он стал топом очень быстро. Это сюрприз для всех, кроме, может быть, меня, потому что я тренировался с ним каждый день и знаю, что он умеет на корте.

Я был почти уверен, что он может это сделать если не в этом году, то в следующем. Получилось в этом, и я очень рад.

Все получилось быстро, но мы определенно настроены продолжать.

– Это начало эры Алькараса? Сможет ли он уже сейчас доминировать в теннисе?

– Не знаю. Мне бы очень хотелось. Как я уже говорил, думаю, он рожден для участия в таких турнирах. Он хочет играть, хочет выигрывать.

На днях я сказал кому-то в прессе, что, возможно, Синнер и Алькарас будут доминировать в туре в течение следующих 10 лет. Я сказал это, увидев их потрясающий матч.

Конечно, есть и другие игроки, такие как Зверев, Тим, Рууд, Циципас, они тоже в порядке, у них наверняка будут шансы выиграть «Большой шлем». Но при всем уважении, это мое мнение.

– Что нужно сделать вам, чтобы Карлос продолжал побеждать?

– То же, что и раньше. Я говорил ему, что сейчас он раскрыл 60% своего потенциала. Он еще многое может улучшить. Он знает, и я знаю, что мы должны продолжать работать.

Да, мы добрались до первой строчки рейтинга, но на этом работа не заканчивается. Нужно продолжать играть на высоком уровне и побеждать. Я буду рядом, чтобы ему об этом напоминать (улыбается).

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