Рууд об Алькарасе: «Это очень редкий спортивный талант. Сейчас он заслуженно лучший теннисист мира»

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Каспер Рууд ответил, считает ли он Карлоса Алькараса новым лидером тура. Норвежец проиграл ему в финале US Open (4:6, 6:2, 6:7, 3:6).

– Конечно, то, чего он добился, будучи еще тинейджером, – просто невероятно. Иногда сложно поверить в то, что он еще так молод, но это правда. Он больше чем на четыре года младше меня, это невероятно.

Думаю, я уже говорил раньше, что он очень редкий спортивный талант. По крайней мере, так кажется сейчас. Посмотрим, как будет развиваться его карьера, но пока все идет в нужном направлении.

Он продемонстрировал невероятный бойцовский дух и волю к победе. Пару матчей назад отыграл матчбол и смог повернуть все в свою сторону и выиграть этот турнир. Если бы он проиграл, можно было сказать, что ему не повезло, но он выиграл, так что где-то везло и ему.

Сейчас он заслуженно лучший теннисист мира. Я счастлив, что мы с ним боролись и за титул, и за звание первой ракетки мира.

Думаю, своими результатами в этом году мы заслужили стать №1 и №2. Я горжусь, что стал второй ракеткой мира – в каком-то смысле это даже хорошо, потому что еще есть куда расти. Впереди всего одна строчка, но это точно будет тяжело (улыбается).

– Фрэнсис Тиафу недавно сказал про Алькараса, что он никогда не играл с человеком, который бы так хорошо двигался. Вы согласны с этим? Если да, то как это влияет на вас?

– Да, есть такое. Когда мы говорим о сильных сторонах кого-либо, обычно речь о подаче, форхенде, бэкхенде и так далее. Но движение – это еще одно из его оружий. Из-за этого нам приходиться бить по линиям, чтобы иметь возможность сделать виннер. Иногда этого даже недостаточно.

Он очень, очень быстрый и отлично двигается. Он может добраться до тех мячей, до которых никто раньше не добирался.

Правда, есть и другие ребята, которые хорошо двигаются. В физическом плане теннис стал настолько сложным, и все топы много работают, чтобы прогрессировать. Скорость и ловкость только улучшаются и улучшаются, физически прибавили все. Новак, Рафа и Роджер установили высокую планку.

Рафа в возрасте Карлоса был таким же. Он взял у него все лучшее. Когда Рафа был молодым, никто не мог забить ему виннер. И Новак с его гибкостью. Он может добраться до таких ударов, о которых потом думаешь: «Как это возможно?» Так что Алькарас своего рода смесь Надаля и Джоковича. Он быстрый, гибкий, умеет скользить. Это впечатляет.

Да, он крепкий орешек.

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