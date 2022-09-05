Берреттини о том, что вышел в 1/4 на пяти ТБШ подряд: «Я этим горжусь и хочу большего»

прокомментировал то, что вышел в четвертьфинал на пяти «Больших шлемах» подряд.

«Ни для кого не секрет, что «Шлемы» – это главная цель в сезоне. В этом году я пропустил два, и психологически было тяжело это преодолеть.

Но я доказываю, что мой уровень на «Шлемах» высокий, что я стабилен, люблю пятисетовый формат и показываю лучшую игру на важнейших турнирах.

Иногда я об этом забываю, и мне нужно себе напоминать, потому что это важно для уверенности в себе. Я этим горжусь и хочу большего, это добавляет мне желания поднять крупный трофей».

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