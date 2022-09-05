Берреттини о том, как его мотивирует страх: «Не очень хорошо себя чувствую, когда нет страха поражения. Немного извращенная история, но для меня это так работает»

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Четвертьфиналист US Open Маттео Берреттини рассказал, как использует страх для мотивации.

«Страх – это часть моей жизни и моей карьеры, как и у любого человека. И для меня это мощный двигатель. Он помогает мне вставать по утрам и идти к своим целям. Без страха меня бы здесь не было.

Конечно, нужно уметь с ним справляться и преодолевать его. Иначе будет тяжело. Никакого удовольствия не получишь.

Я всегда говорю, что не очень хорошо себя чувствую, когда нет нерва, нет страха поражения, когда мне нечего терять. И поначалу мне все эти чувства не нравятся, но постепенно я начинаю получать удовольствие.

Немного извращенная история, но для меня это так работает (улыбается)».

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