Циньвэнь Чжэн второй год подряд признана любимой теннисисткой болельщиков
Циньвэнь Чжэн стала любимой теннисисткой болельщиков по версии WTA.
24-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн выиграла в голосовании на звание любимой теннисистки болельщиков по версии WTA.
Китаянка победила в этой номинации второй год подряд.
Жасмин Паолини выбрана любимой теннисисткой болельщиком в парном разряде.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @WTA
