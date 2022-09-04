Берреттини вышел в четвертьфинал на пятом «Шлеме» подряд

14-я ракетка мира Маттео Берреттини в четвертом круге US Open обыграл Алехандро Давидовича-Фокина – 3:6, 7:6, 6:3, 4:6, 6:2.
Итальянец восьмой раз в карьере сыграл пятисетовый матч и одержал седьмую победу.
Кроме того, он вышел в четвертьфинал на пятом «Большом шлеме» подряд (и шестом в карьере). Последний раз он стартовал на ТБШ, но вылетел раньше 1/4 на Australian Open-2021, где снялся перед четвертым кругом. В этом году он пропустил «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».
За место в полуфинале Берреттини сыграет с Каспером Руудом или Корентеном Муте.
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