Джокович потренировался с чемпионом Европы среди игроков до 14 лет

Новак Джокович встретился с чемпионом Европы среди игроков до 14 лет.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович потренировался с Рафаэлем Пагонисом в Афинах.

В этом сезоне 13-летний грек выиграл восемь турниров, в том числе итоговый в категории U-14 и чемпионат Европы среди юниоров.

«Сегодня приснилось, что меня пригласили сыграть с Джоковичем 🐐🎾. Он был очень добр и поделился со мной секретами приема подачи 😉🤫. Пожалуйста, не будите меня! Спасибо за этот невероятный опыт! До скорой встречи🔜🎾🫣», – написал Пагонис в соцсети.