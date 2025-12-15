Гаэль Монфис: «Сообщить отцу о решении завершить карьеру было тяжелее всего»

Гаэль Монфис: о завершении карьеры тяжелее всего было рассказать отцу.

39-летний Гаэль Монфис прокомментировал решение о завершении карьеры.

В октябре француз объявил , что «Мастерс» в Париже-2026 станет для него последним официальным турниром.

«Я обдумывал это уже давно. Наконец-то я готов попрощаться со спортом, который дал мне все. Я все еще люблю теннис. Но сейчас все больше играет роль возраст и восстановление. У меня есть семья, другие обязанности. Поддерживать стабильность в выступлениях стало намного сложнее. Это естественный процесс для любого спортсмена. В какой-то момент наступает конец.

На протяжении 40 лет мой отец жил ради того, чтобы его сын мог играть в теннис. Сообщить ему о решении завершить карьеру было тяжелее всего. Я даже сказал ему, что мне нелегко это делать».