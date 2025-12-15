  • Спортс
Басаваредди о сотрудничестве с Серварой: «Его опыт работы на самом высоком уровне может мне помочь»

Нишеш Басаваредди: работа с Серварой точно пойдет мне на пользу.

167-я ракетка мира Нишеш Басаваредди рассказал о причинах начала работы с новым тренером.

В этом месяце стало известно, что американец сотрудничает с бывшим тренером Даниила Медведева Жилем Серварой.

«У него был продолжительный и успешный период работы с Даниилом. Медведев был сильным игроком и до этого, но вместе они добились очень многого.

Я решил, что его опыт работы на самом высоком уровне поможет мне на текущем этапе карьеры. Речь идет не только о теннисе – ему важны все детали. Он очень внимателен и профессионален в вопросах питания и физической подготовки, и это точно пойдет мне на пользу».

На этой неделе Басаваредди выступит на молодежном итоговом турнире, где сыграет в группе с Александром Блоксом, Дино Прижмичем и Юстином Энгелем.

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
Жиль Сервара
logoДаниил Медведев
logoATP
logoNext Gen ATP Finals
