Басаваредди о сотрудничестве с Серварой: «Его опыт работы на самом высоком уровне может мне помочь»
167-я ракетка мира Нишеш Басаваредди рассказал о причинах начала работы с новым тренером.
В этом месяце стало известно, что американец сотрудничает с бывшим тренером Даниила Медведева Жилем Серварой.
«У него был продолжительный и успешный период работы с Даниилом. Медведев был сильным игроком и до этого, но вместе они добились очень многого.
Я решил, что его опыт работы на самом высоком уровне поможет мне на текущем этапе карьеры. Речь идет не только о теннисе – ему важны все детали. Он очень внимателен и профессионален в вопросах питания и физической подготовки, и это точно пойдет мне на пользу».
На этой неделе Басаваредди выступит на молодежном итоговом турнире, где сыграет в группе с Александром Блоксом, Дино Прижмичем и Юстином Энгелем.
